Controale de ordine publică și în trafic Locale •



Separat de cazul înregistrat la Certeze, IPJ Satu Mare a prezentat bilanțul activităților desfășurate în județ în cursul zilei de 10 noiembrie. Pentru menținerea ordinii și siguranței publice, polițiștii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 16.000 de lei.

Totodată, echipajele care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 25.000 de lei.

În total, bilanțul comunicat de poliție depășește 140 de sancțiuni și 41.000 de lei. Activitățile au urmărit menținerea unui climat de ordine publică și siguranța participanților la trafic, atât prin prezența echipajelor în teren, cât și prin verificările efectuate.

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