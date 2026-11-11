



Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, îl acuză pe deputatul PNL Adrian Cozma de dezinformare și afirmă că l-a acționat în judecată pentru prejudicierea imaginii, după acuzațiile potrivit cărora ar fi beneficiat de escorta unei autospeciale de Poliție. Explicațiile transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare și de Sindicatul Europol contrazic versiunea presupusei escorte: autospeciala revenea dintr-o misiune la Cluj-Napoca, fără legătură cu deplasarea edilului.

În declarația făcută în cadrul conferinței de presă de miercuri, 11 noiembrie, primarul a criticat implicarea polițiștilor într-o dispută politică și a respins interpretarea potrivit căreia simpla deplasare în spatele unei autospeciale ar demonstra existența unei escorte. Conferința și reacția edilului au fost relatate și de presa locală.

„L-am dat în judecată pentru denigrare de imagine și pentru dezinformare. Și nu este prima dată când Cozma implică instituțiile statului român în dispute politice”, a declarat Kereskényi Gábor.

Edilul a explicat că pe traseu se aflau mai multe autoturisme, iar faptul că mașina sa circula în urma celei de Poliție nu reprezenta un tratament preferențial.

„Fiecare om a fost, în viața lui, în spatele unei mașini de Poliție. Când am depășit-o, au depășit-o toți”, a spus primarul.

Controversa a pornit de la imaginile realizate de Adrian Cozma și prezentate de publicația Gândul, care a susținut că primarul ar fi fost escortat aproximativ 60 de kilometri. Deputatul a anunțat că va solicita audierea șefului Poliției Române în Comisia pentru apărare, pentru clarificarea misiunii echipajului.

Poziția IPJ Satu Mare este însă explicită. Instituția a precizat că, pe 6 noiembrie, echipajul Secției de Poliție Rurală Satu Mare revenea de la Judecătoria Cluj-Napoca, unde desfășurase activități pentru executarea unui mandat de aducere. Atât deplasarea, cât și întoarcerea au avut exclusiv legătură cu atribuțiile de serviciu.

„Echipajul de poliție nu a desfășurat activități specifice de escortare a vreunei persoane sau a vreunui autoturism”, a transmis IPJ Satu Mare. Instituția a precizat și că nu au fost folosite semnalele luminoase sau acustice.

Sindicatul Europol a prezentat, la rândul său, explicații despre misiunea polițistului, ajutor de șef de post în comuna Doba. Potrivit organizației sindicale, acesta preluase dimineața autospeciala Dacia Duster pentru deplasarea la instanță, iar la întoarcere a respectat limitele de viteză, fără să utilizeze semnalele speciale.

Europol susține că deplasarea era justificată prin documente și că sistemul de monitorizare GPS permitea verificarea traseului și a vitezei autospecialei. Sindicaliștii au criticat scoaterea imaginilor din context și folosirea lor în dispute politice, arătând că polițistul a ajuns să ofere explicații repetate pentru îndeplinirea unei sarcini obișnuite de serviciu.

Kereskényi Gábor a calificat situația drept „caraghioasă și jenantă” și a transmis scuze instituțiilor implicate în controversă. Primarul a formulat și critici politice la adresa parlamentarului liberal, susținând că activitatea acestuia nu a adus rezultate pentru municipiu.

Declarațiile instituționale disponibile contrazic astfel acuzația privind escortarea primarului. Separat, afirmația că Adrian Cozma a dezinformat deliberat îi aparține edilului, care susține că a apelat la instanță pentru apărarea imaginii sale.