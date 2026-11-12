Sezonul virozelor respiratorii a început să se facă simțit în județul Satu Mare, unde persoanele vârstnice au înregistrat cele mai multe cazuri de pneumonie

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a raportat 2.070 de cazuri de infecții respiratorii acute în perioada 2-8 noiembrie 2026, potrivit datelor centralizate pentru săptămâna 45 a sezonului epidemiologic 2026-2027. Cele mai multe îmbolnăviri au fost infecții acute ale căilor respiratorii superioare, însă medicii au raportat și 437 de cazuri de pneumonie, precum și trei cazuri de gripă. În aceeași perioadă au fost confirmate și trei infecții cu virusul SARS-CoV-2, în timp ce autoritățile sanitare continuă să recomande vaccinarea antigripală și respectarea măsurilor de prevenție.

Peste 2.000 de îmbolnăviri într-o singură săptămână

Potrivit raportului DSP Satu Mare, din totalul celor 2.070 de îmbolnăviri înregistrate în săptămâna 2-8 noiembrie, 1.630 au fost infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), 437 au fost pneumonii, iar trei cazuri au fost diagnosticate ca gripă.

Analiza pe categorii de vârstă a evidențiat diferențe importante în ceea ce privește răspândirea afecțiunilor respiratorii.

Cele mai multe infecții acute ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani, unde au fost raportate 470 de cazuri. Au urmat grupa de peste 65 de ani, cu 305 cazuri, și categoria 5-14 ani, cu 318 îmbolnăviri.

În ceea ce privește pneumoniile, situația cea mai îngrijorătoare a fost înregistrată în rândul persoanelor vârstnice. Astfel, categoria de peste 65 de ani a acumulat 203 cazuri, urmată de grupa 50-64 de ani, cu 138 de cazuri, și cea a persoanelor cu vârste între 15 și 49 de ani, cu 82 de cazuri.

Cele trei cazuri de gripă au fost raportate la copii și adulți tineri: unul la grupa 2-4 ani, unul la categoria 5-14 ani și unul în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 49 de ani.

Trei cazuri noi de COVID-19 și aproape 10.000 de persoane vaccinate

În perioada 2-8 noiembrie 2026 au fost confirmate trei cazuri de infecție cu virusul COVID-19. Comparativ cu săptămânile precedente, evoluția raportărilor a fost oscilantă.

Conform evidențelor DSP, în intervalul 28 septembrie-4 octombrie au fost înregistrate cinci cazuri, în săptămâna 5-11 octombrie au fost raportate șapte cazuri, iar între 12 și 18 octombrie a fost confirmată o singură infecție. În săptămâna 19-25 octombrie au fost raportate patru cazuri, iar în intervalul 26 octombrie-1 noiembrie a fost înregistrat un singur caz.

În ceea ce privește imunizarea împotriva gripei, până la data de 8 noiembrie 2026 au fost vaccinate 9.679 de persoane din grupele de risc. Vaccinurile au fost prescrise de medicii de familie și asigurate prin intermediul farmaciilor cu circuit deschis.

DSP recomandă vaccinarea și respectarea măsurilor de prevenție

În contextul începerii sezonului rece, Direcția de Sănătate Publică Satu Mare recomandă respectarea măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecțiilor respiratorii, atât în unitățile sanitare și instituțiile publice, cât și în școli, grădinițe și în rândul populației.

În unitățile sanitare cu paturi sunt recomandate triajul epidemiologic zilnic al personalului, izolarea voluntară la domiciliu a angajaților cu simptome respiratorii și utilizarea corespunzătoare a echipamentelor individuale de protecție. De asemenea, unitățile medicale trebuie să asigure stocuri suficiente de antivirale, măști, mănuși, antiseptice și dezinfectanți.

Pentru angajatori, DSP recomandă evitarea aglomerațiilor în spațiile de lucru, aerisirea periodică a încăperilor, identificarea angajaților cu simptome respiratorii și încurajarea vaccinării antigripale.

În școli și grădinițe, autoritățile sanitare insistă asupra triajului observațional zilnic al copiilor, informării părinților cu privire la simptomele infecțiilor respiratorii și izolării la domiciliu a celor bolnavi. Totodată, sunt recomandate igienizarea frecventă a mâinilor și suprafețelor, aerisirea claselor și respectarea regulilor de igienă în cazul tusei și strănutului.

Recomandări pentru populație

DSP Satu Mare le recomandă cetățenilor să se adreseze medicului de familie încă de la apariția simptomelor respiratorii, pentru stabilirea conduitei terapeutice și a eventualei necesități de izolare la domiciliu.

Persoanele care prezintă simptome respiratorii și trebuie să se deplaseze în comunitate sunt sfătuite să poarte mască de protecție, să evite aglomerațiile și să respecte regulile de igienă.

O atenție deosebită trebuie acordată vaccinării antigripale, în special în cazul persoanelor cu risc crescut de îmbolnăvire și de apariție a complicațiilor. În această categorie intră persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, femeile însărcinate, persoanele imunodeprimate și cele care suferă de afecțiuni cronice respiratorii sau cardiace.

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare anunță că monitorizează permanent evoluția infecțiilor respiratorii la nivelul județului și recomandă populației să nu neglijeze măsurile de prevenție, mai ales în perioada următoare, odată cu instalarea sezonului rece.