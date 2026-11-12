Acțiunile desfășurate de polițiștii sătmăreni pe 11 noiembrie au vizat atât menținerea ordinii publice, cât și siguranța traficului rutier

Peste 230 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii sătmăreni într-o singură zi, valoarea amenzilor depășind 75.000 de lei. Acțiunile au fost desfășurate pe raza județului Satu Mare și au urmărit prevenirea faptelor antisociale, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, dar și reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în urma activităților de supraveghere și control al traficului rutier.

Peste 40 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de ordine publică

La data de 11 noiembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat acțiuni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ.

În urma controalelor și verificărilor efectuate, oamenii legii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 20.000 de lei.

Acțiunile au vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și respectarea normelor legale privind conviețuirea socială.

Peste 190 de amenzi în trafic

Tot în cursul aceleiași zile, polițiștii sătmăreni au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier, urmărind prevenirea accidentelor și creșterea siguranței participanților la trafic.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate peste 190 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 55.000 de lei.

În total, acțiunile desfășurate de polițiștii sătmăreni s-au soldat cu peste 230 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 75.000 de lei într-o singură zi.