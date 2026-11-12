Începând cu data de 11 noiembrie 2026, domnul locotenent-colonel Babei Robert Mihail a fost numit în funcția de prim-adjunct al inspectorului șef din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „General de Brigadă Ioniță Borșan” Satu Mare, în urma promovării concursului organizat la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.





Cu o experiență profesională de peste 12 ani în Jandarmeria Română, ofițerul și-a început cariera în anul 2014, în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, unde a îndeplinit funcția de comandant de grupă. Ulterior, a activat în cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău, în structurile de intervenție antiteroristă și formare profesională.





Din anul 2022, își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, unde a ocupat funcții de ofițer specialist în domeniul ordinii publice și a îndeplinit, prin împuternicire, atribuțiile funcției de comandant al Detașamentului 1 Jandarmi Mobil. Anterior numirii, a ocupat funcția de ofițer specialist I Misiuni Ordine Publică.





În ceea ce privește pregătirea academică, acesta este absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București și a urmat studii universitare de master în domeniul Drept: Științe penale și criminalistică. De asemenea, a absolvit cursuri și programe de perfecționare profesională în domeniul misiunilor internaționale, controlului intern managerial, inteligenței emoționale în domeniul ordinii publice și tutelei profesionale.





În exercitarea atribuțiilor specifice funcției de prim-adjunct al inspectorului șef, domnul locotenent-colonel Babei Robert Mihail va asigura conducerea, coordonarea și controlul activității structurilor operative din cadrul inspectoratului, în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne, în vederea îndeplinirii obiectivelor instituționale și a misiunilor încredințate.





Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare îi urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea în continuarea îndeplinirii obiectivelor instituționale, în beneficiul comunității sătmărene.