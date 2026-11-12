Negrești-Oaș găzduiește, în 13 și 14 noiembrie, manifestări aniversare dedicate celor șase decenii de activitate ale muzeului

Unul dintre cele mai importante repere culturale ale Țării Oașului marchează șase decenii de existență, timp în care a păstrat și a promovat patrimoniul material și spiritual al acestei zone. Muzeul Țării Oașului din Negrești-Oaș sărbătorește aniversarea printr-un program special, desfășurat pe parcursul a două zile, care reunește specialiști, oameni de cultură și iubitori ai tradițiilor locale. Evenimentele vor cuprinde un simpozion dedicat istoriei instituției, patrimoniului arhitectural tradițional și manifestării artistice Art Bunavestire, dar și un atelier dedicat tradițiilor oșenești.

Simpozion aniversar dedicat celor 60 de ani de istorie

Manifestările aniversare vor debuta vineri, 13 noiembrie, la Galeria de Artă „Dr. Mihai Pop” din Negrești-Oaș. Deschiderea oficială va avea loc la ora 10:00, moment care va marca începutul programului dedicat celor șase decenii de activitate ale Muzeului Țării Oașului.

De la ora 12:30 va începe simpozionul intitulat „Muzeul Țării Oașului – 60 de ani în slujba patrimoniului”, în cadrul căruia specialiștii invitați vor aborda mai multe teme importante pentru istoria și identitatea culturală a zonei.

Discuțiile vor viza evoluția muzeului de-a lungul celor șase decenii, activitatea de restaurare a monumentelor de arhitectură tradițională, precum și parcursul manifestării artistice Art Bunavestire, un reper al vieții culturale din Negrești-Oaș.

Evenimentul își propune să evidențieze contribuția muzeului la conservarea patrimoniului local și rolul său în transmiterea valorilor tradiționale către generațiile tinere.

Tradițiile oșenești, celebrate la Muzeul Satului

Programul aniversar va continua sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 10:00, la Muzeul Satului Oșenesc, unde va fi organizat un atelier dedicat tradițiilor din Țara Oașului.

Participanții vor avea ocazia să descopere mai îndeaproape elemente ale patrimoniului cultural oșenesc, într-un spațiu care păstrează mărturii autentice despre viața, gospodăriile și obiceiurile comunităților de odinioară.

De altfel, Muzeul Țării Oașului reprezintă de șase decenii un loc în care casele tradiționale, obiectele și poveștile comunității contribuie la păstrarea memoriei unei identități culturale puternice.

Cu prilejul aniversării, organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor care, de-a lungul timpului, au contribuit la cercetarea, conservarea și promovarea patrimoniului Țării Oașului.

Șase decenii de istorie, tradiție și cultură reprezintă un motiv de sărbătoare pentru întreaga comunitate oșenească. La mulți ani, Muzeului Țării Oașului!



