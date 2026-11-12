Un bărbat de 59 de ani a fost oprit în trafic între Carei și Tiream. Testarea alcoolscopică a indicat și prezența alcoolului în aerul expirat

O deplasare cu mopedul s-a transformat într-o problemă penală pentru un bărbat din localitatea Andrid. Acesta a fost oprit de polițiști în timp ce circula pe DJ108M, între municipiul Carei și localitatea Tiream, iar verificările au scos la iveală mai multe nereguli grave. Bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul pe care îl conducea nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat. În plus, aparatul etilotest a indicat prezența alcoolului în aerul expirat.

Oprit în trafic în urma unui control rutier

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 11 noiembrie, în jurul orei 08:30. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei, împreună cu cei ai Secției de Poliție Rurală Petrești, desfășurau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe DJ108M, între Carei și Tiream.

La un moment dat, oamenii legii au oprit un moped condus de un bărbat în vârstă de 59 de ani, din Andrid.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Fără permis și cu un vehicul neînregistrat

Verificările efectuate de polițiști au scos la iveală alte două nereguli. Bărbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat.

În consecință, polițiștii au întocmit dosar penal, cercetările continuând pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Bărbatul este cercetat pentru faptele constatate, urmând ca ancheta să stabilească toate împrejurările în care acesta a circulat pe drumul public.