Parcare cu nesimțire: Un singur șofer a blocat tot centrul

Pe strada Horea din Satu Mare, un șofer a demonstrat că nu trebuie să fii primar ca să blochezi circulația unui oraș. E suficient să ai mașină, tupeu și o lipsă monumentală de respect față de ceilalți.

Omul și-a abandonat autoturismul în mijlocul străzii și dus a fost! Autobuzele au tras pe dreapta, șoferii au început să fiarbă, iar călătorii au primit o excursie gratuită în lumea parcărilor creative.

Practic, un singur individ a reușit ceea ce administrația nu izbutește nici cu lucrări, restricții și semafoare: să paralizeze traficul.

Probabil că în mintea lui, strada Horea este parcarea personală, iar restul sătmărenilor sunt figuranți într-un film prost regizat.

Propunem introducerea unui nou indicator rutier: „Parcare rezervată celor care cred că bunul-simț este opțional!”.

Iar dacă tot a plecat, poate se întoarce cândva. De preferat cu lecția de civilizație făcută!