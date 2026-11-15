



Scriitorul și jurnalistul sătmărean Felician Pop va fi celebrat vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 16:00, la Blaga’s Farm din Odoreu, în cadrul medalionului cultural „Felician Pop – 65”. Evenimentul aniversar va include lansarea volumului „Rândul de noapte”, cea mai nouă apariție editorială semnată de autor.

Întâlnirea este organizată în apropierea zilei de naștere a scriitorului, care va împlini 65 de ani pe 25 noiembrie. Publicul este invitat să participe la un moment dedicat activității sale literare, jurnalistice și culturale, dar și să descopere noul volum.

Născut la Satu Mare, în 25 noiembrie 1961, Felician Pop este poet, prozator, jurnalist și traducător. Doctor în filologie, a publicat peste 20 de volume de literatură, istorie și lucrări monografice, activitatea sa reunind creația literară, cercetarea și preocuparea pentru memoria comunității.

De-a lungul timpului, s-a implicat în viața culturală sătmăreană și în dezvoltarea unor proiecte editoriale, fiind fondator al revistelor „Citadela” și „Cronograf”.

O direcție importantă a preocupărilor sale este dialogul dintre culturile română și maghiară, reflectat atât în activitatea de traducător, cât și în cercetarea literară. Lucrarea „Imaginea românilor în operele scriitorilor maghiari” ilustrează acest interes pentru felul în care literatura poate contribui la cunoașterea reciprocă.

În prezent, Felician Pop este președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala „Anton Davidescu” Satu Mare.

Medalionul cultural este organizat de Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Cenaclul Cronograf, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala „Anton Davidescu” Satu Mare și Asociația Culturală Sătmărenii.

Organizatorii îi invită pe cititori, colegi de breaslă și pe toți cei interesați de literatura și cultura sătmăreană să îi fie alături autorului la întâlnirea aniversară de la Odoreu.