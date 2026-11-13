FOTOGALERIE. Scrimă. Revanșa Johannei!

După argintul de joi, Kurtinecz a cucerit aurul la junioare! Parcurs perfect pentru spadasina de la CSM Olimpia

Finală pierdută în fața colegei Denisa Crișan la cadeți, joi, dar răspuns spectaculos o zi mai târziu, într-o categorie superioară de vârstă! Johanna Kurtinecz a câștigat Cupa României la junioare, după un parcurs impresionant la București.O altă sătmăreancă, Ana Tomșa a luat bronzul pentru CSA STEAUA

Johanna Kurtinecz a avut parte de două zile intense la Cupa României la spadă pe categorii de vârstă, competiție găzduită de București. După ce joi a trebuit să se mulțumească cu medalia de argint în concursul cadetelor, fiind învinsă în finală chiar de colega sa de club, Denisa Crișan, sportiva de la CSM Olimpia Satu Mare a revenit spectaculos vineri. De această dată, la junioare, într-o categorie superioară de vârstă, Johanna a fost de neoprit și a cucerit medalia de aur!

A fost o adevărată revanșă sportivă pentru tânăra spadasină sătmăreană, care a demonstrat că poate concura de la egal la egal și cu sportive mai mari și mai experimentate.

Șase victorii în grupe și încă șase pe tabloul principal!

Johanna a început perfect concursul junioarelor, încheind faza grupelor cu șase victorii din tot atâtea asalturi. Rezultatul i-a asigurat calificarea neînvinsă pe tabloul principal și poziția a cincea în clasamentul favoritelor.

Dar acesta a fost doar începutul unei zile excelente. Pe tabloul eliminatoriu, reprezentanta CSM Olimpia a continuat seria victoriilor, trecând de adversarele întâlnite, inclusiv de Ana Tomșa, fosta sa colegă de club, care reprezintă în prezent CSA Steaua București.

Johanna a adunat alte șase victorii până în ultimul act al competiției, unde a întâlnit-o pe Andrada Predoi, de la CSU Craiova. Nici finala nu i-a pus probleme deosebite sătmărencei, care a controlat duelul și s-a impus categoric, cu 15–7.

Astfel, după argintul de joi, Johanna Kurtinecz a urcat vineri pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cucerind Cupa României la junioare! Un rezultat cu atât mai valoros cu cât a fost obținut la o categorie superioară celei de vârstă la care evoluează în mod obișnuit.

Denisa Crișan, aproape de podium și la junioare

Nici cealaltă reprezentantă a CSM Olimpia, Denisa Crișan, nu a fost departe de o nouă medalie. După ce joi a câștigat finala cadetelor în fața Johannei, Denisa a avut și vineri un concurs foarte bun la junioare.

A încheiat grupele tot cu victorii pe linie, cele șase succese propulsând-o pe poziția a doua în clasamentul favoritelor pentru tabloul principal.

Denisa a ajuns până în sferturile de finală, unde a întâlnit-o pe aceeași Andrada Predoi, cea care avea să piardă ulterior finala cu Johanna. Crișan a cedat la limită, 11–12, după un asalt extrem de echilibrat, și a încheiat concursul pe locul 5.

În sferturile de finală a ajuns și Ilyés Jázmin, însă aceasta a fost învinsă cu 6–15 de Ana Tomșa, fosta sportivă formată la Satu Mare, care reprezintă în prezent CSA Steaua București. Ilyés a ocupat astfel locul 7.

Celelalte două reprezentante ale CSM Olimpia au avut următoarele clasări: Kurtinecz Júlia – locul 14 și Haller Anna – locul 32.

Două titluri naționale de Cupa României pentru CSM Olimpia!

Bilanțul delegației sătmărene este unul remarcabil. CSM Olimpia Satu Mare a câștigat ambele probe feminine de spadă desfășurate până acum, atât la cadeți, prin Denisa Crișan, cât și la junioare, prin Johanna Kurtinecz. În plus, clubul a obținut și medalia de argint la cadeți, prin Johanna.

Și sportivele de la CS Satu Mare au avut evoluții bune în concursul junioarelor. Cea mai bine clasată a fost Octavia Pop, pe locul 15, urmată de Erika Silaghi – 17, Nectaria Zoicaș – 19 și Fuzsina Tankóczi – 20. Maia Farcaș a ocupat locul 30.

Din delegația CS Satu Mare au mai făcut parte Mara Mateș, Bélteki Emília, Iustina Ardelean, Kovács Kamilla, Nyisztor-Barth Krisztina și Sophia Petrosianu.

Pentru scrima sătmăreană, Cupa României de la București confirmă încă o dată valoarea generației tinere. Iar pentru Johanna Kurtinecz, ziua de vineri va rămâne cu siguranță una specială: după dezamăgirea finalei pierdute la cadeți, a venit răspunsul perfect, cu aur la junioare!



