Reorganizarea administrativ-teritorială a României trebuie analizată cu multă atenție și nu poate fi realizată doar prin trasarea unor noi granițe pe hartă. Este punctul de vedere exprimat de Adelin Ghiarfaș, directorul executiv al Primăriei Satu Mare, în emisiunea „Actualitatea sătmăreană” de la Nord Vest TV.

Acesta consideră că eventualele comasări trebuie făcute punctual, în special acolo unde localitățile nu își mai pot acoperi cheltuielile din veniturile proprii.

„Nu trebuie făcut cu siguranță pe repede înainte, ci trebuie foarte bine cântărit și văzut care este eficiența”, a afirmat Ghiarfaș.

El a atras atenția și asupra identității comunităților, oferind exemple de localități din zona Sătmarului în care o eventuală schimbare administrativă ar putea genera nemulțumiri.

În opinia sa, reforma trebuie să producă rezultate concrete pentru cetățeni, nu doar schimbări de imagine sau economii calculate pe hârtie.