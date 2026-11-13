Parohia Ortodoxă Mărtinești organizează sâmbătă, 14 noiembrie, o activitate dedicată copiilor, prin care aceștia vor descoperi rolul clopotelor în viața bisericii și a comunității. Evenimentul va îmbina tradiția, creativitatea și bucuria pregătirilor pentru Crăciun.

Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Mărtinești îi invită pe copii și tineri să participe la activitatea intitulată „Sunetul tradiției”, organizată în anticiparea unui moment special pentru comunitate: prima audiție a noilor clopote, programată duminică.

Evenimentul de sâmbătă, 14 noiembrie, își propune să le ofere celor mici ocazia de a înțelege importanța clopotelor din perspectiva liturgică și culturală, dar și rolul pe care acestea îl au în păstrarea identității și tradițiilor comunității.

Desene despre clopote și pregătiri pentru Crăciun

Programul activităților va începe la ora 8:00, cu Sfânta Liturghie. După-amiaza, de la ora 17:00, copiii sunt așteptați să aducă fiecare câte un desen prin care să ilustreze cât de importante sunt clopotele în biserică și în viața comunității.

De la ora 18:00, participanții vor da startul pregătirii decorațiunilor de Crăciun, într-o activitate menită să aducă împreună copiii și să creeze atmosfera specifică apropierii sărbătorilor de iarnă.

„Vă invităm să descoperim împreună povestea clopotelor și rostul lor în viața comunității noastre”, au transmis reprezentanții parohiei, care îi așteaptă pe copii cu drag la această întâlnire dedicată tradiției și bucuriei de a fi împreună.



