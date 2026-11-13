DSVSA Satu Mare a aplicat sancțiuni de 25.200 de lei în urma a 87 de controale, pe fondul riscului persistent de extindere a pestei porcine africane

O exploatație profesională de creștere a porcilor a fost amendată cu 24.000 de lei pentru nerespectarea restricțiilor sanitar-veterinare impuse în zonele de protecție antiepizootică. Sancțiunea a fost aplicată în urma controalelor desfășurate de inspectorii DSVSA Satu Mare în perioada 6–13 noiembrie 2026. Verificările au scos la iveală și alte nereguli în gospodăriile particulare, unde au fost aplicate o amendă și trei avertismente. În contextul focarelor de pestă porcină africană existente în județ și în zonele învecinate, autoritățile avertizează că riscul apariției unor noi focare rămâne ridicat.

87 de controale și sancțiuni de peste 25.000 de lei

Medicii veterinari oficiali din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală al DSVSA Satu Mare au efectuat, în intervalul menționat, 87 de controale în exploatații profesionale și nonprofesionale, piețe, cabinete sanitare veterinare și farmacii veterinare din județ.

În urma verificărilor au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 25.200 de lei.

Cea mai consistentă sancțiune, de 24.000 de lei, a vizat o exploatație profesională de suine, pentru nerespectarea restricțiilor sanitar-veterinare instituite în zonele de protecție antiepizootică.

Alte 1.200 de lei au reprezentat amenda aplicată unei exploatații nonprofesionale. În plus, inspectorii au acordat trei avertismente în alte trei gospodării particulare.

Neregulile constatate în aceste cazuri au vizat vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare.

Pesta porcină africană menține județul sub presiune

DSVSA Satu Mare atrage atenția că în județ sunt instituite restricții sanitar-veterinare ca urmare a focarelor de pestă porcină africană identificate în localitățile Gherța Mare, Homorod și Tiream.

Pericolul nu este însă limitat la aceste localități. Potrivit autorităților, riscul apariției unor noi focare rămâne ridicat, având în vedere evoluția bolii în județele limitrofe, dar și în fondurile de vânătoare din țară și din statele vecine.

În aceste condiții, controalele vor continua în exploatațiile de animale din județ, atât profesionale, cât și în gospodăriile populației. Acțiunile urmăresc supravegherea efectivelor și identificarea animalelor care prezintă semne clinice ale unor boli transmisibile, în special în rândul bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor.

Evaluarea animalelor din gospodării va fi realizată de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți.

Crescătorii de animale, obligați să permită accesul medicilor veterinari

DSVSA Satu Mare le reamintește proprietarilor de animale că au obligația de a permite accesul medicilor veterinari concesionari în exploatațiile proprii și de a asigura contenția animalelor, astfel încât acestea să poată fi examinate și evaluate corespunzător.

Respectarea restricțiilor sanitar-veterinare, identificarea corectă a animalelor și documentele care însoțesc orice operațiune de vânzare sau înstrăinare nu sunt simple formalități administrative, ci măsuri esențiale pentru prevenirea răspândirii bolilor.

Iar amenda de 24.000 de lei aplicată unei ferme profesionale demonstrează că încălcarea restricțiilor impuse în contextul pestei porcine africane poate avea consecințe financiare serioase. Într-un județ care se confruntă deja cu focare active, orice abatere de la regulile sanitar-veterinare poate amplifica riscurile pentru întregul sector zootehnic.