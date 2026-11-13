Măsurile administrative trebuie construite pornind de la situațiile concrete din instituții, nu doar de la calcule sau obiective de imagine. Este una dintre ideile exprimate de Adelin Ghiarfaș, directorul executiv al Primăriei Satu Mare, în emisiunea „Actualitatea sătmăreană”.

Acesta a criticat deciziile luate fără o evaluare suficientă a efectelor asupra administrațiilor locale și a dat ca exemplu dificultățile generate de anumite restricții bugetare cu trimitere la celebra Ordonanță trenuleț a Guvernului Bolojan.

„În ultima perioadă ne-am obișnuit să avem măsuri administrative care parcă nu au fost privite de la firul ierbii”, a afirmat Ghiarfaș.

În opinia sa, o reformă adevărată trebuie să țină cont de modul în care funcționează instituțiile și de capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile față de cetățeni.