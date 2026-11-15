



Muzeul de Artă Satu Mare va găzdui, în zilele de 21 și 22 noiembrie 2026, evenimentul interactiv „DIN ALTE VREMURI – România, din 1850 spre viitor”. Organizat de Asociația „Cu Voi și Pentru Voi”, în colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare, acesta propune o întâlnire cu istoria prin scenete live, tablouri, proiecții și povești.

Publicul este așteptat sâmbătă și duminică, în ambele zile între orele 11:00 și 16:00, iar accesul este gratuit.

Experiența este creată și organizată împreună cu tinerii, care contribuie atât la pregătirea activităților, cât și la desfășurarea lor. Prin implicarea acestora, organizatorii își propun să apropie vizitatorii de viața de altădată și să creeze un cadru de dialog între generații.

Evenimentul se adresează copiilor, părinților și bunicilor, dar și tuturor celor interesați să descopere trecutul într-o manieră interactivă. Pe parcursul vizitei, ghizii vor însoți participanții și vor oferi timp pentru întrebări, curiozități și discuții.

„Istoria iese din ramă. Tinerii îi dau viață!” este mesajul sub care se desfășoară inițiativa, care transformă spațiul muzeal într-un loc de întâlnire cu personaje, imagini și povești din alte epoci.

Pentru clasele de elevi și grupurile organizate, asociația solicită completarea unui formular de înscriere, astfel încât vizitele și primirea participanților să poată fi planificate. Formularul este disponibil aici.

Organizatorii îi încurajează pe sătmăreni să participe alături de familie sau prieteni și să vină cu întrebări, pentru a transforma vizita într-o experiență de descoperire împărtășită.

„Veniți cu întrebări, cu cei mici, cu bunicii sau cu prietenii. Poveștile de altădată ne aduc împreună!”, transmit reprezentanții Asociației „Cu Voi și Pentru Voi”.