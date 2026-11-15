



Micii balerini coordonați de Clara Supuran au avut ocazia să urmărească spectacolul internațional găzduit de Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Bunătății, echipa PSD Satu Mare a oferit 14 bilete la spectacolul național „Spărgătorul de nuci” unor copii care studiază baletul sub îndrumarea Clarei Supuran. Gestul le-a oferit micilor dansatori prilejul de a se bucura de o experiență artistică apropiată de pasiunea pe care o cultivă la cursuri.

Spectacolul a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare și a reprezentat, pentru copiii beneficiari, o ocazie de a descoperi din public expresivitatea dansului, eleganța mișcărilor și atmosfera unei producții internaționale.

Pentru un copil care învață balet, întâlnirea cu un spectacol poate deveni o sursă de inspirație. Dincolo de exercițiile și repetițiile de la cursuri, scena îi oferă posibilitatea să observe cum se împletesc tehnica, muzica și interpretarea într-o poveste spusă prin dans.

Cele 14 bilete au însemnat astfel și o încurajare pentru micii balerini coordonați de Clara Șupuran, care își dedică timp și energie acestei forme de artă. O asemenea experiență poate alimenta curiozitatea și dorința de a continua să învețe.

Inițiativa echipei PSD Satu Mare a marcat Ziua Mondială a Bunătății printr-un gest concret adresat copiilor, aducând în atenție valoarea accesului la cultură și a susținerii pasiunilor de la vârste mici. Pentru beneficiarii biletelor, darul a fost o invitație de a privi scena cu bucurie și de a găsi în povestea „Spărgătorului de nuci” noi motive să îndrăgească baletul.