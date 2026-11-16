Una dintre atracțiile îndrăgite ale Târgului de Crăciun revine cu lumini, atmosferă festivă și surprize pentru cei mici

Spiritul sărbătorilor de iarnă începe să cuprindă municipiul Satu Mare, iar pregătirile pentru Târgul de Crăciun au intrat în linie dreaptă. Printre atracțiile care vor aduce bucurie copiilor și familiilor se numără și Trenulețul lui Moș Crăciun, care revine și în acest an. Organizatorii promit o experiență de poveste, într-o atmosferă dominată de lumini strălucitoare, emoție și magia Crăciunului. Prima călătorie este programată pentru 26 noiembrie, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Satu Mare.

O atracție așteptată de cei mici

Trenulețul lui Moș Crăciun va fi din nou unul dintre punctele de atracție ale evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă. Copiii vor avea ocazia să se bucure de o călătorie specială, într-un decor festiv, gândit să transforme vizita la târg într-o experiență memorabilă pentru întreaga familie.

Revenirea trenulețului a fost anunțată de Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” și Primăria Municipiului Satu Mare, organizatorii invitând familiile să se pregătească de îmbarcare începând cu data de 26 noiembrie.

Târgul de Crăciun își deschide porțile

Trenulețul va putea fi găsit la Târgul de Crăciun din Satu Mare, unde va contribui la atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă.

Pentru cei mici, va fi o nouă ocazie de a intra în lumea poveștilor, iar pentru părinți, un prilej de a petrece momente speciale alături de copii, în așteptarea celei mai frumoase perioade din an.

Așadar, începând din 26 noiembrie, pregătiți-vă de îmbarcare! Moș Crăciun își trimite din nou trenulețul la Satu Mare!



