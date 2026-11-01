O parte din medicii care și-au pus amprenta asupra medicinei arădene, care au contribuit la dezvoltarea unor specialități și care au format generații de profesioniști au fost celebrați vineri, 30 octombrie 2026, în cadrul galei „Oameni care dau sens. Arta vindecării: Premierea excelenței în medicină”, desfășurat la Ava Garden, în Sânleani. Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad.

Manifestarea a marcat încheierea primului sezon al proiectului ArtCare, o inițiativă a prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, Rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, demarată în perioada în care aceasta activa în calitate de consilier local. Proiectul a adus cultura mai aproape de pacienți, prin concerte ale filarmonicii și spectacole de teatru organizate în curțile spitalelor din Arad, transformând temporar aceste spații în locuri ale emoției, frumuseții și speranței. ArtCare a pornit de la convingerea că actul medical poate fi completat de experiențe culturale care contribuie la umanizarea experienței pacientului.

Repere care ne ajută să recunoaștem valorile

În deschiderea evenimentului, primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a vorbit despre importanța reperelor autentice într-o societate în care valorile și nonvalorile ajung uneori să fie promovate deopotrivă. Oamenii care își dedică viața profesiei și binelui celorlalți ne ajută să distingem adevăratele valori și să înțelegem importanța contribuției fiecăruia la comunitate.

Rectorul UVVG, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în proiectul ArtCare și au făcut posibilă întâlnirea dintre medicină și cultură, subliniind totodată rolul esențial al medicilor nu doar în îngrijirea pacienților, ci și în formarea generațiilor care duc mai departe profesia.

La rândul său, viceprimarul Lazăr Faur a evidențiat nevoia de a ne exprima, măcar din când în când, recunoștința față de profesioniștii care, prin dedicare și implicare, contribuie la binele comunității în care trăim.

Distincții pentru o viață dedicată medicinei

Momentul central al evenimentului l-a constituit ceremonia de premiere a medicilor care au contribuit semnificativ la dezvoltarea medicinei arădene și la formarea generațiilor de profesioniști.

Printre laureați s-au regăsit și câțiva dintre fondatorii Facultății de Medicină a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, având un rol important în construirea învățământului medical universitar în oraș. Prin activitatea și implicarea lor, mulți dintre acești medici au contribuit, de asemenea, la dezvoltarea secțiilor medicale din spitalele arădene și la consolidarea activității clinice, punând bazele unor evoluții importante pentru practica medicală și pentru pregătirea viitorilor specialiști.

Dincolo de realizările profesionale, laureații au fost celebrați pentru cunoștințele transmise, pentru medicii pe care i-au format și pentru valorile pe care le-au lăsat în urmă. Unele dintre distincții au fost acordate post-mortem, ca semn de recunoștință pentru contribuții care continuă să se reflecte în medicina arădeană.

Etica și umanitatea, dimensiuni esențiale ale actului medical

Programul a inclus și intervențiile a doi invitați din mediul academic italian ca parte a conferinței „Etica și deontologia medicală în activitatea profesiei” aflată la a doua ediție și realizată cu sprijinul Primăriei Arad, a UVVG Arad și a Colegiului Medicilor din Arad. Conferința s-a integrat în programul galei și i-a avut ca vorbitori pe prof. Giovanni Poles, de la Universitatea din Ferrara, și prof. Francesca Marin, de la Universitatea din Padova. Prezentările lor au adus în atenție dimensiunea etică a actului medical, cu accent pe îngrijirea paliativă, demnitatea pacientului și responsabilitatea profesioniștilor de a păstra omul în centrul deciziilor medicale, inclusiv atunci când vindecarea nu mai este posibilă.

ArtCare – întâlnirea dintre cultură și grija pentru oameni

Prin concertele Filarmonicii Arad și spectacolele Teatrului „Ioan Slavici” Arad organizate în curțile spitalelor, ArtCare a demonstrat că apropierea de pacient înseamnă mai mult decât intervenția medicală propriu-zisă. Arta poate crea momente de respiro, poate aduce emoție și speranță și poate contribui la o experiență spitalicească mai umană.

Seara s-a încheiat într-o atmosferă muzicală, printr-un concert susținut de trupa Q-Band din Arad.

Așadar, Gala „Oameni care dau sens. Arta vindecării: Premierea excelenței în medicină” a fost atât o celebrare a excelenței profesionale, cât și un prilej de recunoaștere a oamenilor care au construit, prin muncă, pasiune și responsabilitate, o parte importantă din istoria medicinei arădene. Prin contribuția lor la îngrijirea pacienților, la dezvoltarea învățământului medical și la formarea noilor generații, acești medici rămân repere pentru comunitate și pentru profesioniștii care le continuă munca.



