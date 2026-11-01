Unul dintre cei mai tineri antrenori de spadă ai școlii sătmărene de scrimă își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Fost sportiv de performanță, medaliat la Campionatul European de Juniori, Adrian Pop transmite acum experiența acumulată noilor generații de spadasini.

1 noiembrie este o zi specială pentru scrima sătmăreană. Adrian Pop, unul dintre antrenorii apreciați ai noii generații de tehnicieni din Satu Mare, își sărbătorește ziua de naștere.

Povestea sa în scrimă a început încă din copilărie, când a ajuns aproape întâmplător la primul antrenament. Ceea ce părea la început doar o activitate sportivă practicată din joacă s-a transformat, în timp, într-o pasiune și apoi într-o carieră de performanță.

Ca sportiv, Adrian Pop a obținut numeroase rezultate valoroase, atât în competițiile naționale, cât și pe plan internațional. Unul dintre cele mai importante repere ale carierei sale rămâne medalia de argint cucerită la Campionatul European de Juniori din 2004, performanță care l-a consacrat în elita scrimei.

După anii petrecuți pe planșă, a ales să rămână aproape de sportul care i-a marcat viața. De câțiva ani, își pune experiența în slujba noii generații de spadasini, activând în cadrul secției de spadă a CS Satu Mare. Munca sa se vede în progresul sportivilor și în rezultatele obținute de aceștia în competițiile naționale.

Recunoașterea activității sale a venit și la nivel federal. Federația Română de Scrimă i-a acordat în continuare încrederea de a lucra la lotul național feminin de spadă pentru juniori, unde colaborează cu antrenorul Iulian Bratu, de la CSA Steaua. Este o responsabilitate importantă și o confirmare a aprecierii de care se bucură în lumea scrimei românești.

Adrian Pop face parte dintr-o familie în care performanța sportivă este la loc de cinste. Soția sa, Simona Pop, este campioană olimpică la Rio 2016, cu echipa României de spadă. Împreună, cei doi contribuie la păstrarea și transmiterea valorilor acestui sport, atât prin activitatea lor profesională, cât și prin exemplul personal.

Dincolo de rezultate și medalii, un antrenor lasă în urmă generații de sportivi, caractere formate și pasiunea pentru performanță. Iar Adrian Pop contribuie, prin munca sa, la continuitatea unei tradiții de care Satu Mare are toate motivele să fie mândru.

Cu ocazia zilei de naștere, îi transmitem multă sănătate, bucurii, inspirație, putere de muncă și cât mai multe satisfacții alături de sportivii pe care îi pregătește!

La mulți ani, Adrian Pop!



