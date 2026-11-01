Tânărul sportiv din Supuru de Jos a urcat pe podiumul unei competiții internaționale de anvergură, după un parcurs excelent la dublu mixt U15, unde a făcut pereche cu Hwang Youngseo, din Coreea de Sud.

Tenisul de masă sătmărean are motive serioase de mândrie! Albert Czigler, tânărul sportiv originar din Supuru de Jos, a obținut medalia de bronz în proba de dublu mixt U15 la WTT Youth Contender Szombathely 2026, competiție internațională desfășurată în Ungaria, la care au participat sportivi din numeroase țări și de pe mai multe continente.

Albert a evoluat alături de Hwang Youngseo, din Coreea de Sud, iar cei doi au demonstrat că pot lupta de la egal la egal cu adversari de top. Parcursul lor a fost unul remarcabil, cu victorii în fața unor perechi din România, Ungaria și Kazahstan, dar și cu o revenire spectaculoasă în sferturile de finală.

Acolo, Albert Czigler și partenera sa au întâlnit o altă pereche sud-coreeană, Ma Yeongjun și Bae Jinah. După ce au pierdut primele două seturi, cu 9–11 și 10–12, cei doi nu au renunțat. Au întors soarta întâlnirii, câștigând următoarele trei seturi cu 13–11, 11–7 și 11–9, pentru o victorie extraordinară cu 3–2. O revenire care spune multe despre caracterul, determinarea și maturitatea tânărului sătmărean.

În semifinale, perechea româno-coreeană a dat peste cuplul american Pradhan Chirag/Shanbhag Anya. A fost din nou o confruntare echilibrată, decisă în setul decisiv. Albert și Hwang au câștigat primul set cu 14–12, au cedat următorul cu 9–11, apoi au trecut din nou în avantaj, după 11–5. Americanii au revenit și au câștigat ultimele două seturi, 11–8 și 11–5, impunându-se cu 3–2. Astfel, Albert Czigler și Hwang Youngseo au încheiat competiția pe locul al treilea, cucerind medalia de bronz.

Rezultatul este cu atât mai valoros cu cât WTT Youth Contender Szombathely este o competiție internațională importantă în circuitul de juniori, reunind sportivi din mai multe categorii de vârstă și țări. La ediția din acest an, România a obținut și medalia de aur la dublu mixt U15, prin Mihai Iordan și Kariss Șerban.

Pentru Albert Czigler, sportiv care a făcut primii pași în tenisul de masă la ACS Armand Supur, sub îndrumarea tatălui său, Anton Czigler, această medalie reprezintă o nouă confirmare a muncii și progresului său. Tânărul este în prezent legitimat la CSS Odorheiu Secuiesc, iar performanța de la Szombathely aduce încă o veste excelentă pentru sportul din județul Satu Mare.

Felicitări, Albert! Felicitări familiei și antrenorilor care îl susțin! O medalie internațională câștigată prin muncă, curaj și perseverență, care demonstrează că și din Supuru de Jos se poate ajunge pe podiumul unei competiții de anvergură!