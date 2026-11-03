Peste 40 de terapeuți și maseuri se reunesc la Satu Mare pentru a sprijini Asociația Eliezer

Locale 03.11.2026 17:23
Peste 40 de terapeuți și maseuri se reunesc la Satu Mare pentru a sprijini Asociația Eliezer


Acțiunea caritabilă „Mâini care aduc speranță” va avea loc miercuri, 4 noiembrie 2026, de la ora 17:00, la Casa Dăinuirii. Intrarea este gratuită, iar donațiile sunt voluntare.

Peste 40 de terapeuți și maseuri din mai multe județe vor participa la Satu Mare la o acțiune caritabilă în beneficiul Asociației Eliezer. Evenimentul, intitulat „Mâini care aduc speranță”, este organizat de Olga Olimpia, profesor și formator, și propune publicului un moment de relaxare și ocazia de a sprijini asociația printr-o donație.

Întâlnirea este programată miercuri, 4 noiembrie, de la ora 17:00, la Casa Dăinuirii, pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 1, în curtea Catedralei Romano-Catolice din municipiul Satu Mare. La eveniment sunt așteptați atât cei interesați de activitățile propuse de terapeuți și maseuri, cât și cei care doresc să contribuie la strângerea de fonduri.

Participarea este gratuită, iar fiecare donator alege suma

Potrivit afișului evenimentului, accesul nu este condiționat de o donație. Cei care doresc să sprijine Asociația Eliezer pot contribui cu orice sumă, în funcție de posibilități. Sumele donate în cadrul acțiunii sunt destinate asociației.

„Un moment de relaxare pentru tine. Un gest de sprijin pentru ceilalți” este mesajul sub care se desfășoară întâlnirea. Inițiativa reunește specialiști din mai multe județe în jurul unei cauze comune și le oferă sătmărenilor un mod direct de a se implica: participând la eveniment și, dacă doresc, contribuind la strângerea de fonduri.

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