



Fostul prim-ministru al României a revenit la Satu Mare după aproape 20 de ani, la invitația Camerei de Comerț, pentru a participa la Topul Firmelor. Într-un interviu acordat emisiunii Actualitatea Sătmăreană de la Nord Vest tv, Tăriceanu a vorbit despre evoluția orașului, performanța antreprenorilor locali, problemele economice ale României și instabilitatea politică. „România a progresat enorm în 30 de ani”, este una dintre concluziile fostului premier.





Vizită cu amintiri, observații și numeroase teme de actualitate la Satu Mare. Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a fost prezent în weekend la Topul Firmelor din județul Satu Mare, eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, unde au fost premiate companiile care s-au remarcat prin performanțele lor economice.

Revenirea sa în municipiul Satu Mare a avut însă și o semnificație aparte. Au trecut aproape 19 ani de la ultima sa vizită, din iulie 2007, iar fostul premier a avut de această dată ocazia să descopere orașul nu doar din mașină, într-un program oficial, ci și la pas, prin centrul municipiului.

Impresia lăsată de Satu Mare a fost una foarte bună. „Am fost foarte, foarte plăcut impresionat, pentru că orașul arată foarte civilizat și cu o notă originală”, a mărturisit Călin Popescu-Tăriceanu în interviul acordat Actualității Sătmărene.

Acesta a remarcat transformările vizibile ale municipiului, apreciind aspectul general al orașului și investițiile realizate de-a lungul anilor. Fostul premier a făcut și o comparație cu Bucureștiul, evocând o amintire din adolescență, când, după o excursie școlară prin Transilvania, ajunsese la concluzia că unele orașe din această regiune erau chiar mai frumoase decât Capitala.

Legături cu Sătmarul și respect pentru mediul de afaceri

Participarea la Topul Firmelor nu a fost întâmplătoare. Tăriceanu a explicat că are numeroși prieteni și cunoscuți în județ, amintindu-l în mod special pe Ovidiu Silaghi, fost coleg în Guvernul pe care l-a condus, dar și pe alți oameni cu care a colaborat de-a lungul anilor.

În timpul vizitei s-a reîntâlnit și cu lideri politici și foști colegi din Parlament, printre care președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba. Totodată, a avut ocazia să revadă un antreprenor sătmărean pe care îl cunoscuse în urmă cu aproape două decenii și a cărui fabrică de mobilă o vizitase anterior.

De altfel, apropierea de mediul antreprenorial este una dintre trăsăturile care i-au definit cariera înainte de intrarea în politică. Fostul premier a rememorat începuturile sale în afaceri, în februarie 1990, când a pus bazele Radio Contact România, prima zi de emisie fiind 25 februarie 1990.

A vorbit despre riscurile asumate în acei ani de început, despre creditele bancare și despre faptul că și-a pus inclusiv propria locuință garanție pentru a putea dezvolta afacerea. Radio Contact a ajuns ulterior unul dintre cele mai ascultate posturi de radio din țară, devenind totodată o adevărată școală de jurnalism pentru numeroși profesioniști care au continuat apoi în radio și televiziune.

După experiența din radio, Tăriceanu a adus Citroën în România, în calitate de importator. Din această perspectivă, fostul premier spune că se simte apropiat de oamenii de afaceri și că înțelege foarte bine responsabilitățile și presiunile pe care le presupune conducerea unei companii.

Un mesaj aparte a fost adresat și celor care conduc astăzi destinele economiei românești. În opinia sa, experiența antreprenorială sau managerială ar trebui să conteze mai mult în formarea echipelor guvernamentale.

„Ar fi bine ca, atunci când te uiți la membrii Guvernului, să le pui întrebarea: în viața voastră ați dat vreodată salariul unui angajat la sfârșit de lună?”, a punctat Tăriceanu, explicând că administrarea unei afaceri presupune responsabilitatea plății salariilor, a taxelor și a contribuțiilor către stat.

Instabilitatea politică, o problemă majoră pentru economie

Discuția a trecut firesc de la performanța firmelor sătmărene la situația economică și politică a României. Fostul prim-ministru a atras atenția asupra instabilității guvernamentale și a schimbărilor frecvente de la conducerea ministerelor, pe care le consideră extrem de dăunătoare.

În opinia sa, schimbarea repetată a miniștrilor întrerupe continuitatea proiectelor și generează situații în care fiecare nou venit începe practic de la zero, considerând adesea că predecesorul său nu a făcut lucrurile bine.

Tăriceanu a vorbit și despre dificultatea actuală de a echilibra cheltuielile publice, subliniind că România nu poate continua să se împrumute pentru a acoperi cheltuieli curente, inclusiv plata pensiilor.

Fostul premier consideră că este nevoie de o reajustare a cheltuielilor publice, dar atrage atenția că măsurile trebuie gândite cu responsabilitate, astfel încât povara să nu fie transferată tocmai asupra celor care trăiesc în condiții dificile. În opinia sa, există spațiu pentru reducerea cheltuielilor generale de funcționare ale administrației.

Cu experiența guvernării din perioada 2004-2008, Tăriceanu a rememorat și deciziile economice din acei ani, inclusiv majorările de pensii, dar și măsurile de ajustare bugetară care, în opinia sa, ar fi trebuit luate înainte de izbucnirea crizei economice din 2008.

Critici la adresa PNL și apel la revenirea la valorile liberale

Un alt subiect abordat în interviu a fost situația Partidului Național Liberal, formațiune pe care Călin Popescu-Tăriceanu a condus-o în trecut.

Fostul premier consideră că PNL și-a pierdut identitatea liberală în ultimii ani și că participarea îndelungată la guvernare nu s-a concretizat într-o amprentă politică suficient de clară.

„Părerea mea este că nu s-a văzut această amprentă liberală”, a afirmat acesta, susținând că partidul ar trebui să revină la principiile sale fundamentale: apărarea drepturilor și libertăților individuale, respectarea valorilor democratice și consolidarea controlului parlamentar asupra serviciilor de informații.

Tăriceanu și-a exprimat regretul pentru direcția în care consideră că a ajuns partidul și și-a manifestat speranța că o nouă generație de lideri va reuși să îl revitalizеze.

„România a progresat enorm în 30 de ani”

La finalul discuției, revenind la impresiile despre Satu Mare și despre România în ansamblu, fostul prim-ministru a ținut să sublinieze progresul înregistrat de țară după 1989.

A apreciat transformarea orașelor, investițiile realizate inclusiv cu fonduri europene, dezvoltarea sectorului privat și apariția unui număr mare de companii și activități economice, multe dintre ele fiind mai puțin cunoscute celor care privesc România exclusiv din perspectiva Bucureștiului.

Experiența revizitării unei fabrici de mobilă din județ, după aproape 19 ani, i-a oferit un exemplu concret despre evoluția mediului antreprenorial sătmărean.

Chiar dacă recunoaște că România traversează un moment dificil atât din punct de vedere politic, cât și economic, Călin Popescu-Tăriceanu spune că rămâne optimist.

Un alt gând exprimat la Satu Mare a vizat infrastructura și conectarea Transilvaniei de restul țării prin autostradă, un proiect așteptat de foarte mulți ani și care ar putea schimba semnificativ perspectivele economice ale regiunii.

Pentru județul Satu Mare, aflat într-o zonă strategică, la granița de nord-vest a României, dezvoltarea infrastructurii rutiere rămâne esențială pentru atragerea investițiilor și consolidarea competitivității firmelor locale.

Vizita fostului premier a însemnat, astfel, mai mult decât o prezență la o festivitate de premiere. Topul Firmelor a oferit prilejul unei discuții despre antreprenoriat, responsabilitate, administrație și dezvoltare, iar întâlnirea cu Satu Mare i-a adus lui Călin Popescu-Tăriceanu confirmarea unei transformări pe care a putut să o observe direct, după aproape două decenii.

Iar impresia cu care a plecat de aici a fost una cât se poate de limpede: Satu Mare este un oraș care a evoluat și care are motive să privească înainte cu încredere.

Florin Cristian Mureșan