



Vernisajul expoziției personale va avea loc miercuri, 4 noiembrie 2026, de la ora 16:00, la Galeria de Artă a C.J.C.P.C.T. Satu Mare, de pe strada Mihai Viteazu nr. 32. Programul va include momente artistice susținute de Adrian Lupescu.

Albastruri reci și pete de roșu, drumuri care șerpuiesc spre orizont și flori de câmp așezate în ulcioare de lut se întâlnesc în cea mai nouă expoziție personală a artistei Ecaterina Foriș. Publicul sătmărean este invitat să descopere lucrările la vernisajul de miercuri, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.

Expoziția reunește picturi recente și propune un parcurs prin registre diferite. În compozițiile abstracte, contrastul dintre tonurile reci de albastru și accentele de roșu și portocaliu imprimă mișcare tablourilor. În peisaje, ritmul se schimbă: lumina devine caldă, iar drumurile care se pierd în depărtare conduc privirea spre orizont.

Naturile statice aduc în prim-plan obiecte familiare lumii satului. Florile de câmp și ulcioarele de lut păstrează legătura cu universul rural, pe care artista îl evocă prin lucruri simple, de zi cu zi. Alăturate lucrărilor abstracte, aceste tablouri arată cât de diferit poate fi folosită culoarea, de la contrastul puternic al unei compoziții până la lumina blândă a unui peisaj.

Momentele artistice ale vernisajului vor fi susținute de Adrian Lupescu. Evenimentul este organizat de C.J.C.P.C.T. Satu Mare, în parteneriat cu Asociația Culturală Sătmăreană (AS.CULT), cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare.