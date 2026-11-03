



În cadrul programului „Școala Altfel”, copiii din clasa I au descoperit planetele Sistemului Solar și au gustat din alimentele pregătite pentru călătoriile în spațiu.

Ce mănâncă astronauții și cât de departe sunt planetele de Soare? Elevii clasei I de la Liceul Național „Kölcsey Ferenc” au căutat răspunsuri la aceste întrebări în cadrul activității „Aventuri cosmice la bibliotecă”. Întâlnirea a avut loc la Biblioteca Județeană Satu Mare, în cadrul programului „Școala Altfel”, iar copiii au fost însoțiți de învățătoarea Fülöp Andrea.

O parte a activității a fost dedicată Sistemului Solar. Elevii au aflat cum sunt așezate planetele în raport cu Soarele, au discutat despre distanțele dintre acestea și Soare și au descoperit câteva dintre particularitățile fiecărei planete. Jocurile și explicațiile adaptate vârstei i-au ajutat să își facă o idee despre dimensiunile Sistemului Solar.

Viața astronauților a fost explorată și prin două experiențe practice. Copiii au avut ocazia să probeze un costum de astronaut și să deguste alimente pregătite pentru călătoriile în spațiu. Au putut astfel să vadă cum arată și ce gust are hrana despre care au discutat în timpul întâlnirii.

Prin această activitate, biblioteca le-a oferit elevilor o primă incursiune în astronomie, pornind de la întrebări apropiate de experiența lor: cum te îmbraci, ce mănânci și cât de departe poți călători în spațiu. Reprezentanții instituției le-au mulțumit copiilor pentru implicare și învățătoarei Fülöp Andrea pentru colaborare.