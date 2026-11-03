



Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare au obținut două premii I la concursul județean „Scrisoare pentru dascăli”, câte unul la gimnaziu și la liceu. În total, elevii colegiului au primit șase premii, dintre care unul special, și două diplome de participare.

Organizat de Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, concursul i-a invitat pe elevi să le scrie profesorilor despre ce înseamnă pentru ei îndrumarea primită la școală. Scrisorile le-au dat ocazia să pună în cuvinte aprecierea pentru dascălii care i-au încurajat și i-au ajutat să crească.

La gimnaziu, elevii colegiului au ocupat toate cele trei locuri de pe podium:

Premiul I: Secan Miruna Cezara, clasa a VIII-a;

Premiul al II-lea: Papp Ingrid, clasa a VI-a;

Premiul al III-lea: Batin Ioana, clasa a V-a;

Diplomă de participare: Soponar Yasmine, clasa a V-a.

Toate cele patru eleve au fost coordonate de profesoara Anca-Teodora Andreescu.

La secțiunea liceu, Alexandru Nădășan, din clasa a IX-a A, a obținut premiul I, iar Alesia Burdea, din clasa a IX-a C, a primit premiul al III-lea. Cei doi elevi au fost îndrumați de prof. dr. Natalia Manuela Boloș. Selena Bândula a obținut un premiu special, iar Amalia Andreica, o diplomă de participare. Ambele eleve sunt în clasa a XI-a E și au fost coordonate de profesoara Anca-Teodora Andreescu.

În mesajul prin care a anunțat rezultatele, colegiul i-a felicitat pe elevi pentru sinceritatea și sensibilitatea scrisorilor și le-a mulțumit profesorilor coordonatori pentru îndrumare. Reprezentanții școlii au apreciat și inițiativa Casei Corpului Didactic de a le oferi elevilor un prilej de a spune ce a rămas cu ei după ce lecția s-a încheiat.