Ziua Armatei Române va fi marcată duminică, 25 octombrie, prin ceremonii militare și religioase la Satu Mare și Carei. Publicul va putea participa la depuneri de coroane, defilări și va putea vedea de aproape tehnica militară prezentată în Parcul Dendrologic din Carei.



Manifestările vor începe în municipiul Satu Mare, la ora 09:00, la Monumentul Ostașului Român. Programul cuprinde o ceremonie militară și religioasă, depuneri de coroane și jerbe de flori, defilarea gărzii de onoare și un survol aerian.

La Carei, ceremonia va începe la ora 12:00, la Ansamblul Monumentului Ostașului Român. Pe lângă ceremonialul militar și religios și depunerile de flori, va avea loc primirea „Ștafetei Veteranilor”. Evenimentul va include defilarea structurilor participante și un survol aerian.

O atracție pentru public va fi expoziția statică de tehnică militară din Parcul Dendrologic din Carei, deschisă între orele 09:00 și 16:30. Militari din opt garnizoane vor fi prezenți la 16 standuri, unde vizitatorii vor putea descoperi echipamentele folosite de Armata României și vor putea discuta cu cei care le operează.

Printre exponatele anunțate se numără transportorul blindat Piranha V, în variantele pentru transportul trupelor și purtătoare de mortier, sistemul antiaerian portabil CHIRON, instalația de lansare multiplă a rachetelor LAROM și sistemul de rachete antitanc SPIKE.

Vor mai putea fi văzute autovehiculele militare COBRA și IVECO, snowmobile, ATV-uri, o barcă de asalt, o autospecială a Poliției Militare și armament de infanterie.

Programul expoziției include și standuri demonstrative de instrucție alpină, echipamente de cercetare și parașutare, precum și o tiroliană. Reprezentanții Centrului Militar Județean Satu Mare vor oferi informații despre cariera militară, posibilitatea de a deveni soldat profesionist sau rezervist voluntar și despre instituțiile militare de învățământ.

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, îi invită pe sătmăreni să participe la manifestări, alături de familii și copii, pentru a-și arăta recunoștința față de militari, veterani și cei care s-au jertfit pentru apărarea țării.

„Vă invit ca duminică, 25 octombrie 2026, să fim împreună alături de militari la ceremoniile organizate în județul nostru. Vă așteptăm cu familia, cu copiii, să le arătăm militarilor noștri că le suntem aproape!”, a transmis prefectul Altfatter Tamás.