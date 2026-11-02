Copil de 8 ani, rănit într-un accident la Valea Seacă: era pasager pe o trotinetă electrică Locale •

Potrivit primelor cercetări, un adolescent ar fi pierdut controlul trotinetei într-o curbă și ar fi fost proiectat pe capota unui autoturism.

Un copil de 8 ani a suferit vătămări corporale în urma accidentului rutier produs duminică, 1 noiembrie, pe strada Pălinciei din localitatea Valea Seacă. Acesta se afla ca pasager pe o trotinetă electrică, la conducerea căreia era un adolescent de 14 ani, din Tarna Mare.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au fost sesizați prin apel la 112, la ora 15:35, și au efectuat cercetări la fața locului pentru a stabili modul în care s-a produs evenimentul.

Din verificările preliminare a rezultat că adolescentul de 14 ani nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum într-o curbă, pierzând controlul asupra direcției de deplasare. Potrivit informării polițiștilor, acesta a fost ulterior proiectat pe capota unui autoturism condus de un bărbat de 38 de ani, din Bătarci.

În urma evenimentului, copilul de 8 ani, care se afla pe trotinetă, a fost rănit. Minorul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Informarea nu precizează gravitatea leziunilor suferite.

Atât adolescentul care conducea trotineta electrică, cât și șoferul autoturismului au fost testați cu aparatul etilotest. Ambele rezultate au fost negative.

Împrejurările prezentate reprezintă constatările inițiale ale polițiștilor. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a modului în care s-a produs accidentul și a responsabilităților persoanelor implicate.

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