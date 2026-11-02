Scriitori din România, Ungaria și Ucraina, la Zilele Revistei „Cronograf” Locale •

Satu Mare și Carei vor găzdui, în perioada 6–8 noiembrie 2026, cea de-a IX-a ediție a manifestării „Zilele Revistei Cronograf”. Întâlnirile scriitorilor cu liceenii, prezentările de carte, arta și o dezbatere despre viitorul lecturii se regăsesc în programul acestei ediții, la care accesul publicului este liber.

Evenimentul reunește scriitori din România, Ungaria și din comunitatea românească din dreapta Tisei, Ucraina, alături de elevi ai liceelor sătmărene și de publicul iubitor de carte.

Manifestarea este organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Cenaclul Cronograf, sub egida Consiliului Județean Satu Mare. Parteneri sunt Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Cluj, Uniunea Ziariștilor Profesioniști – Filiala „Anton Davidescu” Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare și Centrul Multifuncțional Carei.



„Întâlnire fără catalog”: scriitorii intră în dialog cu liceenii

Programul începe vineri, 6 noiembrie, cu primirea invitaților, în intervalul 10:00–11:00. De la ora 12:00 este programată „Întâlnire fără catalog”, o serie de dialoguri între scriitori și elevi, care aduce literatura mai aproape de tinerii cititori.

La aceste întâlniri vor participa elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Ioan Slavici”, Colegiul Național „Doamna Stanca”, Liceul de Arte „Aurel Popp”, Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” și Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” din Satu Mare.

Întâlnirile oferă cadrul unui schimb direct de idei între autori și liceeni, în afara evaluărilor școlare, punând în prim-plan curiozitatea și apropierea de carte.



Deschiderea oficială și prezentarea volumelor recente

Deschiderea oficială va avea loc vineri, de la ora 16:00, în Galeria de Artă a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.

De la ora 16:30, programul continuă cu prezentarea volumelor publicate de autorii sătmăreni și de invitați în perioada 2025–2026. Publicul va avea astfel ocazia să descopere apariții editoriale recente și să îi întâlnească pe cei care le semnează.



Dezbatere la Carei despre viitorul cărții

Sâmbătă, 7 noiembrie, manifestarea continuă la ora 10:00 cu vizitarea expoziției „Pomul vieții”, semnată de artista Cristina Gloria Oprișa și găzduită de Secția de Artă a Muzeului Județean Satu Mare.

De la ora 12:00, Centrul Multifuncțional Carei va găzdui dezbaterea „Ce răsărit pândește dincolo de amurgul cărților?”. Discuția este dedicată viitorului lecturii și al cărții, o temă care îi privește deopotrivă pe scriitori și pe cititori.

Programul zilei se va încheia la ora 16:00, cu un pelerinaj literar la Casa Memorială „Ady Endre”. Duminică, 8 noiembrie, este prevăzută plecarea invitaților.

Prin această ediție, organizatorii urmăresc să consolideze legătura dintre autori și public, cu o atenție aparte acordată tinerilor. Întâlnirile din licee, volumele prezentate și dialogurile despre lectură continuă rolul revistei „Cronograf” de a susține viața literară a județului Satu Mare și schimburile culturale dincolo de granițe.

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