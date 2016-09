O sătmăreancă aduce glorie judo-ului din Germania

Patrycia Szekely face furori în judo-ul din Germania, acolo unde s-a stabilit în urmă cu 9 ani, cu familia. Cea mai recentă performanţă a sătmărencei este medalia de aur, obţinută cu echipa U21, la Campionatele Europene desfăşurate în urmă cu puţin timp în Malaga (Spania).

Patricya a început judoul la vârsta de 5 ani, bunicul ei fiind cel care a dus-o pentru prima oară la sală. Şi nu s-a înşelat, deoarece ADN-ul copilei s-a dovedit unul bun pentru practicarea acestui sport. Tânăra sătmăreancă provine dintr-o familie cu tradiţie în judo. Mama fetei, Maria Preda, a fost multiplă campioană naţională la categoria 48 de kilograme. A fost componentă a clubului de judo CS Unio Satu Mare şi Steaua Bucureşti, după care a fost cooptată şi în lotul naţional al României, fiind medaliată cu bronz la proba pe echipe la Campionatul Mondial din 1992, desfăşurat în Franţa. Din păcate, unchiul fetei, Lucian Preda, cel care a fost un model pentru Patrycia, nu mai este, el decedând în urma unui infarct, anul trecut. Reamintim că Lucian Preda a fost un judocan de mare valoare, el reuşind să câştige de patru ori consecutiv titlul de campion naţional la seniori şi campion Balcanic, la categoria 71 de kilograme. Preda a fost component al cluburilor CS Unio Satu Mare, Steaua Bucureşti şi Dinamo Braşov şi component al lotului naţional.

Cu o asemenea moştenire genetică, e lesne de înţeles că Patrycia a urmat tradiţia din familie. A început judoul la clubul CS Unio Satu Mare, unde i-a avut antrenori pe Ramona Igna şi pe Terely Mihaly. Primul titlu de campioană naţională l-a câştigat în cadrul categoriei Under 11 (U11 – sub 11 ani), după care au urmat alte succese atât pe plan intern, cât şi internaţional.

De la vârsta de 10 ani, s-a stabilit în Germania

Rezultatele excelente obţinute cât timp a fost în România au fost continuate şi în Germania, acolo unde Patrycia s-a stabilit definitiv împreună cu familia. La început, antrenori i-au fost chiar mama ei şi unchiul Lucian, fost antrenor la clubul de judo din oraşul Freiburg. După ce a reuşit să se acomodeze cu viaţa din Germania, au început să vină şi rezultatele.

“Venită dintr-o ţară total diferită faţă de Germania, prima dată mi-a fost mai dificil, mai ales că nu ştiam deloc limba. Am făcut însă progrese semnificative şi, după un an, vorbeam bine germana şi învăţam la şcoala de aici. La fel şi la judo am reuşit rapid să mă integrez în sistemul lor şi îmi amintesc că, la început, coechipierele de la club erau invidioase pe mine fiindcă într-un timp destul de scurt am reuşit să mă impun la categoria mea“, ne spune sportiva.

Au urmat două titluri de campioană a Germaniei la categoria de vârstă U18 şi U21 şi un loc doi la senioare, toate la categoria de 48 de kilograme. Rezultatele excelente obţinute pe plan intern au adus-o în atenţia staffului tehnic din loturile naţionale ale Germaniei, astfel că pentru început a fost cooptată în lotul naţional U18, iar pe urmă şi în lotul naţional U21, unde este antrenată de românul Claudiu Puşa. „Am fost foarte încântată să găsesc un antrenor român la lotul Germaniei şi desigur că, atunci când suntem în particular sau chiar când este pe margine la un concurs oficial, mi se adresează în limba română. Doar atunci când este puţin nervos pe mine e mai oficial şi vorbeşte în nemţeşte“, spune amuzată Patrycia. Sătmăreanca este componentă de bază a loturilor de cadete şi junioare ale Germaniei mai ales după cele trei medalii de aur obţinute la concursurile de European Cup ce au avut loc la Kiev (Ucraina), Berlin (Germania) şi Teplice (Cehia).

Adoptată rapid de nemţi

În 2013, sportiva urma să participe la Campionatul Mondial de cadeţi de la Miami (SUA), însă Patrycia avea probleme cu viza, deoarece nu avea cetăţenia germană. La insistenţa Federaţiei Germane de Judo s-au făcut toate demersurile pentru ca tânăra să poată primi cetăţenia chiar dacă în mod oficial ar mai fi trebuit să aştepte doi ani. „Eram foarte sigură că voi lua medalie la acea competiţie deoarece mă pregătisem foarte bine şi doream să demonstrez că nu s-au înşelat când m-au selecţionat în lot. Din păcate, o accidentare suferită chiar la începutul concursului m-a privat de podium şi am terminat pe locul cinci“, ne spune tânăra.

Patrycia avea să-şi ia revanşa un an mai târziu, când în acelaşi loc s-au disputat Mondialele U21. Deşi avea doar 18 ani, Patrycia a luptat exemplar la o categorie mai mare de vârstă şi doar o mică neatenţie din semifinale a privat-o de cel puţin o medalie de argint. În lupta pentru medalia de bronz, sătmăreanca a trecut fără probleme de o sârboaică, prin ippon (n.r. – punctaj maxim obţinut în urma unui procedeu executat perfect).

Talentată la desen

Atunci când nu este pe tatami sau în sala de antrenamente, Patryciei îi place să deseneze. Cu o mare naturaleţe şi îndemânare, adolescenta pune pe hârtie de la peisaje din natură la portrete, toate acestea aducându-i o mare linişte sufletească. „Îmi amintesc că în urmă cu vreo doi ani mă aflam la o mănăstire din Freiburg, Saint Peter, locul unde de obicei mă duc să mă rog . Nu ştiu ce mi-a venit să fac un desen cu două mâini împreunate şi cu un rozariu. Ei bine, după o bucată de timp, când m-am reîntors la mănăstire, am avut surpriza să-mi văd desenul înrămat pe un perete. Călugăriţa de acolo mi-a spus că a fost impresionată de desenul meu, dar şi de modul în care mă rugam“, rememorează Patrycia.

Nicolae Ghişan