Echipa ALDE Satu Mare: ”Vrem să redăm România românilor!”

ALDE este adevaratul continuator si promotor al liberalismului in Romania. Asa cum principiul economic de baza al Bratienilor era ”prin noi insine”, asa ALDE vrea sa ”redea Romania romanilor”.

ALDE vrea sa protejeze interesele economice ale Romaniei printr-un program adaptat actualelor realitati nationale si internationale. Realitatea dezastruoasă este aceea ca, in ultimul sfert de secol de democratie originala, din Patrimoniul National au disparut capacitati de productie in valoare de peste 100 de miliarde de euro, fie ca vorbim de combinate industriale, instalatii industriale si agricole sau fabrici.

Statul roman a pierdut puterea de decizie a circa 80% din potentialul economico-financiar al tarii, astfel ca principalele sectoare sunt deja controlate de mari companii din Uniunea Europeana. Cine sunt ”salvatorii” Romaniei? Piata energiei electrice este controlata de italienii de la ENEL; Piata telefoniei fixe a fost controlata de grecii de la OTE; Petrom-ul a fost cumparat de austriecii de la OMW, acuzati ca nu au respectat intelegerile asumate in procesul de privatizare; in ceea ce priveste industria cimentului – trei firme detin monopolul in Romania (Holcim – Elvetia, Heidelber Cement – Germania si Lafarge – Franta); Sistemul de distributie al gazelor naturale este controlat de doua companii, acestea fiind: E.ON Ruhrgaz- care a cumparat Distrigaz-Nord si Gaz de France – care a cumparat Distrigaz – Sud. Din pacate, exemplele ar putea continua! Unde s-au dus banii din ”privatizari”? Acestia au fost utilizati exclusiv pentru plata datoriei publice interne. Foarte curand se va ajunge la situatia in care statul roman nu va mai dispune de resurse care sa asigure dezvoltarea Romaniei spre standarde europene, romanii devenind prizonierii imprumuturilor externe.

ALDE are curajul sa spuna lucrurilor pe nume. Firmele romanesti sunt adevaratul contribuitor la bugetul de stat! Prin urmare, in acest moment, 28% din capitalul din Romania este romanesc, aceste firme producand 70% din veniturile statului roman. La polul opus, 72% din capitalul din Romania este strain, acesta din urma producand doar 30% din veniturile la stat.

Care este angajamentul echipei ALDE?!

Echipa ALDE vrea sa schimbe lucrurile. Vrem sa recuperam Romania, apoi sa o redam romanilor!ALDE a inteles ce inseamna sa protejam Romania. Inseamna sa ii recuperezi capacitatile de productie si sa le pui in slujba tarii, a intereselor statului roman, al romanilor”, au declarat Marcela Papici si Ovidiu Silaghi, candidatii ALDE pentru Senatul Romaniei si Camera Deputatilor.