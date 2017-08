Steaua continuă în Europa League

Desi eliminata din Champions League, unde a pierdut categoric returul cu Sporting Lisabona (1-5) din faza playoff, Steaua isi continua parcursul european in Europa League. Alaturi de Steaua in grupele Europa League vor mai face trecerea alte noua echipe eliminate in playoff-ul din Champions League. Acestea sunt urmatoarele:

Astana (KAZ), Hapoel Beer-Sheva (ISR), Hoffenheim (GER)

İstanbul Başakşehir (TUR), FC Copenhaga (DAN), Nice (FRA)

Rijeka (CRO), Slavia Praha (CEH), Young Bioys (ELV)

Deja calificate din oficiu in grupele Europa League sunt:

Arsenal (ANG), Lyon (FRA), Villarreal (SPA)

Lazio (ITA), Real Sociedad (SPA), Lokomotiv Moscow (RUS)

Hertha Berlin (GER), Köln (GER), Vitória SC (POR)

Atalanta (ITA), Zulte Waregem (BEL), Zorya Luhansk (UCR)

Konyaspor (TUR), Vitesse (OLA), Zlín (CEH), Lugano (ELV)

Tragerea la sorti a grupelor Europa League are loc vineri, ora 14:00.