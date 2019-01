ATENȚIE!!! Cele ȘAPTE masini SECOND HAND pe care trebuie sa le EVIȚI! Află și DE CE

Chiar daca in 2018 a inregistrat un mic regres, piata masinilor second hand din Romania este in continuare una dintre cele mai active in Europa. Majoritatea masinilor vin din Germania, iar istoricul lor este de cele mai multe ori necunoscut. In ajutorul romanilor care isi doresc o masina second hand vin chiar nemtii.

Raportul TUV este cel mai potrivit instrument pentru a stabili care sunt cele mai fiabile masini de pe piata second hand, dar si care sunt modelele care trebuiesc evitate. Acest raport aduna datele inspectiilor tehnice facute in Germania si stabileste un clasament al celor mai fiabile masini. La coada apar de cele mai multe ori aceleasi modele, indiferent de vechimea vehiculului, de unde trebuie sa tragem concluzia ca ele nu sunt deloc fiabile, scriu cei de la Cars.ro.

Una dintre cele mai des intalnite masini in coada raportului TUV este chiar autohtona Dacia Logan. Modelul de la Mioveni este ultima in categoria masinilor cu o vechime de 2-3 ani, cu o rata de aparitie a defectelor de 15.7% la o medie de 50.000 de kilometri. Loganul nostru mai apare si la categoriile “4-5 ani” si “6-7 ani”, unde este pe penultima pozitie.

O alta masina pe care o regasim de mai multe ori in coada clasamentului TUV este utilitarea Fiat Doblo, cea care i-a “suflat” Loganului ultima pozitie in categoria “4-5 ani”. Potrivit inspectorilor nemti, rata de aparitie a defectelor este de 25.8% la o medie de 82.000 de kilometri parcursi, mai spun cei de la Cars.ro.

In clasament mai apare inca o utilitara cu mari probleme. Este vorba de Renault Kangoo, care este pe antepenultimul loc in clasamentul pe 4-5 ani. Este intecuta asadar doar de Logan si de Doblo. In cazul utilitarei produse de Renault, rata de aparitie a defectelor este de 25.1% la o medie de 73.000 de kilometri parcursi.

Cars.ro mai spune că o aparitie total neasteptata in acest clasament este cea a lui Renault Laguna. Mai exact a doua generatie a ei. De numeroasele probleme s-au convins si cei de la Renault, care au incercat sa scape de rapoartele negative si au renuntat la Laguna. Locul i-a fost luat de modelul Talisman. In ceea ce priveste cifrele celei de-a doua generatii Laguna, iata-le! Are o rata de aparitie a defectelor de 33%, la o medie de 12.5000 de kilometri.

La fel de neasteptata poate parea si aparitia celor de la Mercedes la coada clasamentului. Oricine a avut insa un Mercedes M-Class din prima generatie stie despre ce vorbim. Potrivit testelor, M-Class are o rata de aparitie a defectiunilor de 40.%. Este adevarat insa ca vorbim de o medie de peste 150.000 de kilometri parcursi.

Cars.ro încheie lista cu doua modele italienesti, Fiat Stilo si Alfa Romeo Mi-To. In cazul modelului Fiat, rata de aparitie a defectelor este de 40%, la o medie de 120.000 de kilometri parcursi. Mi-To este in schimb principalul “rival” al lui Logan in grupul 2-3 ani, fiind penultima in clasament. Rata de aparitie a defectiunilor este de 15.6%, la o medie de 40.000 de kilometri parcursi.