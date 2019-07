PSD turează motoarele: Stimaţi colegi din opoziţie, sunteţi prizonierii unei viziuni de conţopist

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a scris, pe Facebook, ca Opoziţia să înceteze să catalogheze Legea Pensiilor ca fiind o „pomană electorală”. Fifor spune despre cei din Opoziţie că sunt “prizonierii unei viziuni de conţopist” care nu iau în considerare creşterea veniturilor la buget.

“Stimaţi colegi din opoziţie, încetaţi să mai catalogaţi Legea pensiilor ca fiind o «pomană electorală»! Încetaţi să-i mai jigniţi pe pensionari! Încetaţi să-i mai consideraţi «asistaţi sociali» pe cei care au muncit o viaţă, iar acum îşi primesc binemeritata răsplată! Sunteţi prizonierii unei viziuni de conţopist. Speriaţi lumea că vor creşte cheltuielile cu pensiile, dar nu luaţi în calcul creşterea veniturilor la buget”, a scris luni, pe Facebook, secretarul general al PSD, Mihai Fifor.

Acesta a mai transmis că deşi suma necesară pentru plata pensiilor va creşte până la 149 de miliarde lei în 2022, Produsul Intern Brut (PIB) va fi de peste 23% faţă de nivelul actual.

“Da, necesarul pentru plata pensiilor va creşte până la 149 miliarde lei în 2022 (faţă de 76 mld. în acest an). Dar uitaţi-vă şi la creşterea PIB, care va fi de peste 23% faţă de nivelul actual! La împlinirea calendarului de majorări din Legea pensiilor, PIB-ul României va depăşi 1.270 mld. lei (faţă de 1.031 în acest an). Asta înseamnă că pensiile vor reprezenta 11,7% din PIB, încă sub media europeană de 12,9%! Asta însemnă normalitate! Să aducem treptat pensiile din România la un nivel comparabil cu cel din Uniunea Europeană!”, arată mesajul senatorului PSD.

Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, legea sistemului public de pensii, reexaminată ca urmare a deciziei de neconstituţionalitate a CCR.