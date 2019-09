Marius Munteanu, desemnat “Best Fighter of the night” la Gala Colosseum

Eveniment deosebit duminică seara în sala Antonio Alexe din Oradea.

Gala Colosseum a adus în ring vedete ale sporturilor de contact. Iar vedeta serii a fost reprezentantul gazdelor, Sandu Lungu, care a luptat la categoria +95 kg în compania olandezului Jamai Satisch, supranumit “Crazy Indian”, de care însă s-a dovedit a fi doar numele.

Olandezul de 100 de kilograme a fost culcat la podea după doar 1 minut şi 10 secunde, cu un devastator croşeu de dreapta, dar a reuşit să se ridice şi să rămână în picioare până la finalul reprizei, deşi a continuat să încaseze lovituri puternice.

Cum era de aşteptat, extrem de lent şi greoi în mişcări, olandezul nu a apucat să termine la verticală repriza a doua, fiind trimis de mai multe ori la podea de „ciocanele” lui Sandu, ultima oară cu 30 de secunde înainte de final, când a rămas la podea, unde a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Lungu a dedicat victoria tatălui său, în discursul de după meci, mulţumind totodată familiei şi publicului orădean pentru susţinere.

Însă surpriza plăcută a serii a venit din partea sătmăreanului Marius Munteanu. Acesta și-a învins prin KO adversarul încă din prima rundă…Un marocan, văr cu celebrul Badr Hari. Munteanu care a avut zeci de fani din Satu Mare la gala de la Oradea a fost desemnat și Cel mai bun luptător al serii…După succesul de la Oradea, luptătorul sătmărean a transmis un mesaj de mulțumire pe pagina personală de facebook:

Salutare prieteni, Aseară m-am luptat in cadrul galei #ColosseumTournament unde am avut in față un adversar de top originar din Maroc, am reușit sa il înving prin KO în prima rundă, a fost o victorie dorita, muncita, cu cateva emoții. Am primit chiar si titlul de BEST FIGHTER OF THE NIGHT din partea site-ului KNOCKOUT de la domnul Goicov Paul Mario, tin sa ii multumesc. Multumesc #ColosseumTournament Gabriel Georgescu ptr sansa de a lupta într-o asa gală! Am primit sute de mesaje din partea voastră care ma fac sa ma simt apreciat si iubit ptr ceea ce fac si va multumesc chiar daca nu pot sa va raspund la fiecare. Multumesc familiei mele care ma susține, toanele, nervii, stresul care il aduc mereu. Mulțumesc maestrului meu Nagy Arnold ptr increderea ce o are în mine si imi cer scuze ptr emoțiile ce i le dau uneori, nu mereu e roz, dar împreună mergem inainte si tot mai sus.

Mulțumesc tuturor care m-au ajutat sa ma pregatesc ptr acest meci, Maestrului, colegilor de la #EnergyFightClub, colegilor de acasă de la clubul #FriendsGym si celui care mi-a pus la îndemână sala la orice oră ptr a ma pregati chiar si singur sau cu colegul meu Borsan C. La #GrandMMASatuMare. O sa postez meciul intreg si toate emoțiile cat de repede iar ce urmează va voi anunța după cateva zile de pauză. Va pup.

Mulțumesc sponsorilor care ma susțin in acest sport fara de care ar fi foarte greu…