ANUNȚ DE VÂNZARE

Subscrisa DRB INSOLVENCY SPRL, prin Dărăban Ionel, lichidator judiciar în dosar nr. 711/83/2014, SC CIVIC IMPEX SRL, CUI 12837588, J30/79/2000, anunță organizarea de licitații publice cu strigare la sediul lichidatorului: Cluj Napoca, str. Bună Ziua, Nr. 43D, Bl. M4, Sc. 1, Et. 6, Ap. 23, Jud. Cluj, la data de 28.04, 05.05, 12.05 și 19.05.2020, ora: 1300, pentru vânzarea unor bunuri mobile, reprezentând: Excavator pe pneuri Volvo EW 140 – 12.572 lei plus tva; Miniexcavator pe șenile Komatsu – 2.250 lei plus tva; Excavator pe șenile S-1203 – 3.308 lei plus tva; Miniexcavator pe șenile Ihimer – 6.286 lei plus tva. Regulamentul de vânzare se află la sediul lichidatorului judiciar. Relații suplimentare: Tel. 0754098420.