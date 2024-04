Peste 325 de locuri de muncă vacante oferite de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare

Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare se regăsesc 327 locuri de muncă vacante.

Dintre acestea:

– 19 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare (consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala; director economic; director societate comerciala; grefier; inginer agronom; inginer electrician; inginer mecanic utilaj tehnologic textil; manager; referent de specialitate forta de munca si somaj; reprezentant comercial; specialist in achizitii; specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca; subinginer-automatist )

– 52 locuri vacante pentru cei cu studii liceale și postliceale (asistent personal al persoanei cu handicap grav; bucatar; casier; conducator auto transport rutier marfuri; confectioner-asamblor articole din textile; contabil; designer pagini web; electrician in intretinere si reparatii; electrician in constructii; lucrator comercial; manager de zona; mecanic utilaj; mercantizor; operator registrator de urgenta; receptionist; secretara; sortator produse; tehnician pentru sisteme de detectie, suopraveghere video, control acces;)

– 143 locuri de muncă pentru cei cu scoală profesională (acoperitor metale; agent de securitate; ajutor bucatar; barman; conducator auto transport rutier marfuri; confectioner asamblor articole din textile; controlor calitate; croitor; electrician de intretinere si reparatii; electrician in constructii; electrician montator de instalatii automatizate; faiantar; femeie de serviciu; functionar economic; ingrijitor cladiri; instalator apa,canal; lacatus mecanic; lacatus mecanic de injtretinere si reparatii universale; lucrator comercial; lucrator gestionar; lucrator sortator deseuri reciclable; manipulant marfuri; masinist pod rulant; mecanic agricol; mecanic auto; mecanic utilaj; muncitor necalificat in industria confectiilor; operator introducere validare si prelucrare date; operator la masini unelte cu comanda numerica in prelucrarea lemnului; operator la masini unelte cu comanda numerica; operator la masini unelte semiautomate si automate; operator la prelucrarea maselor plastice; ospatar (chelner); referent resurse umane; reprezentant comercial; sculer-matriter; sef departament marfuri alimentare/nealimentare; sofer de autoturisme si camionete; stivuitorist; sudor; tamplar universal; tehnician in securitate si sanatate in munca; tesator; tractorist; vanzator; vopsitor auto; zidar pietrar)

– 99 locuri vacante pentru cei cu studii gimnaziale (agent curatenie cladiri si mijloace de transport; agent de securitate; agent postal; ajutor ospatar; ambalator manual; asistent personal al persoanei cu handicap grav; bucatar; cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor; casier; factor postal; femeie de serviciu; inginer construtii civile, industriale si agricole; ingrijitor cladiri; ingrijitor grupa invatamant prescolar; lucrator comercial; lucrator pentru salubrizare spatii verzi; manipulant marfuri; mecanic agricol; muncitor necalificat in agricultura; muncitor necalificat in industria confectiilor; muncitor necalificat in metalurgie; muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli, zidarie, placi, mozaic, faianta, gresie, parchet; muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii; oficiant posta telegrame; operator la prelucrarea maselor plastice; sapator manual; secretara; sef santier; sofer de autoturisme si camionete; tractorist)

-14 locuri vacante pentru cei cu școală generală incompletă și fără studii (asistent personal al persoanei cu handicap grav; lucrator bucatarie (spalator vase mari); muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli, zidarie, placi, mozaic, faianta, gresie, parchet; manipulant marfuri; zidar rosar-tencuitor).