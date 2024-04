Politic. Monica Sobius: ”Împreună cu PSD vom câștiga alegerile și la Tarna Mare și la nivel de județ!”

Invitată în premieră luni seara în cadrul emisiunii ”Actualitatea sătmăreană”, doamna Monica Sobius, primarul comunei Tarna Mare, a vorbit despre motivele care au făcut-o să aleagă din această primăvară echipa PSD Satu Mare. Aceasta a vorbit și despre relația tot mai rece dintre ea și conducerea PNL Satu Mare din ultimii ani.

”E un subiect fierbinte în aceste zile, credeți-mă am evaluat cu atenție acești pași de a merge spre Partidul Social Democrat. Până la urmă oamenii te păstrează într-o echipă sau te alungă dintr-o echipă, te atrag într-o echipă. Iar eu am venit înspre Partidul Social Democrat pentru că în activitatea mea de primar la Tarna Mare am întâlnit membri ai PSD, oameni serioși , oameni de omenie, oameni care au întins o mână primarului Sobius și comunității din Tarna Mare dacă a fost nevoie chiar dacă nu eram primar al PSD-ului, ci al PNL-ului. Sigur am plecat pentru că, actualmente, Partidul Național Liberal, filiala Satu Mare are o conducere autocratică aș putea spune, concentrată în jurul unei singure persoane care dorește să acceadă în cea mai înaltă funcție la nivel județean, cea de președinte la Consiliul județean. Iar pentru a-și atinge țelul e lipsit de scrupule. O face în mod incorect și propagandistic astfel încât să poată el să ocupe acel scaun de președinte al Consiliului județean. Eu nu mă regăsesc în acest mod de a face politică și am ales să vin în această echipă a PSD, una de oameni harnici care e concentrată pe sprijinul comunităților, pe dezvoltare pe un traseu proeuropean al județului Satu Mare. Împreună vom câștiga cu PSD și la Tarna Mare și la județ.”

Monica Sobius a recunoscut că ruptura s-a produs imediat după alegerile din 2020 când atât ea cât și primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, și-au dat demisia din conducerea PNL Satu Mare.

”Constatând maniera dictatorială de a conduce filiala județeană a PNL, după alegeri am decis să ne dăm demisiile atât eu cât și Ovidiu Duma din funcțiile de prim-vicepreședinte al PNL . Ne-am dat demisia deoarece nu ne regăseam în stilul domnului Cozma de a conduce partidul. Se pare că deciziile le lua unilateral și am considerat că nu ne identificăm cu conducerea actuală a Partidului Național Liberal Satu Mare”.

Ce a urmat? Primarul Monica Sobius spune că după demisia din conducerea PNL Satu Mare a urmat o perioadă în care președintele Adrian Cozma a început munca de denigrare a ”dizidenților”.

”Nu vreau să mai îmi aduc aminte și de modul în care ne-a tratat la alegerile trecute pe noi, pe primari, deși pe munca noastră s-a scos atunci un scor bun. Sau de faptul că Ovidiu Duma a avut 22000 de voturi la Senat , cu 5000 mai multe decât Adrian Cozma la deputați în ciuda faptului că nu a fost sprijinit cu adevărat de partid în campanie. Nu am primit afișe, plus perioada în care a fost acesta cu covid…dar nu vreau să-mi mai reamintesc. Aparțin de trecut.” a mai spus Monica Sobius.

Aceasta nu poate uita și de faptul că deși acum patru ani UDMR și PNL erau în alianță la nivel de Consiliu județean și li s-a cerut primarilor să depună proiecte pentru finanțarea comunităților nimic din ce s-a solicitat la nivel de Tarna Mare nu s-a rezolvat.

” Am aici lista pe care am depus-o. Cu ea am rămas căci nu s-a rezolvat. Ba mai mult am pierdut și locul la guvernarea locală doar pentru ambițiile domnului președinte Cozma de a ajunge la șefia Consiliului județean din 2024. Mi-a fost teamă și pentru proiectele pe Anghel Saligny dar din fericire s-au modificat procedurile de finanțare și n-am mai depins doar de un singur om” a povestit primarul comunei Tarna Mare.

Răzbunare prin tăierea finanțării de la fondul de rezervă

”În 2021 au avut loc alegeri în PNL Satu Mare pentru conducerea județeană, domnul Cozma fiind candidat . Eu n-am fost printre cei care l-au susținut și de aici a început o răzbunare a domnului Cozma. Pe lângă că la acele alegeri , el fiind președinte interimar, adică el a organizat, a făcut buletinele de vot, a adus delegații, unii care cred că nici nu știau unde e sediul PNL, dar au fost delegați și au votat. Până la urmă a ieșit președinte și la prima rectificare de buget din fondul de rezervă prin HG 1264/2021 a zis hai să le arăt cine-i stăpânul. Duma la Ardud a primit 171 000 lei în condițiile în care alte orașe ca Negrești Oaș au primit 1 milion lei iar Tarna Mare a primit 50000 lei în condițiile în care comune de rangul meu au primit 500000, 300000 sau 250000 lei. Atunci am văzut că e un om răzbunător și nu ține cont că o comunitate i-a adus voturi . Atunci am stat și am evaluat situația…ce fac , mai am 3 ani de mandat dar când va fi să accesez fonduri de la stat ce mă fac? Am avut o discuție cu dânsul și i-am transmis că dacă va fi nevoie voi veni la toate acțiunile, voi vorbi frumos doar ca să-mi apăr comunitatea.

Sarcină de partid să-i susținem și sponsorizăm acțiunile

”Ce să spun…am participat la toate acțiunile, chiar dacă am considerat că nu sunt cele mai potrivite. Dacă a fost Ziua Cămășii Ucrainene, deși era o acțiune apolitică, eu l-am chemat la Tarna Mare. Când au fost acele acțiuni cu Satele Unite ale Maramureșului și Sătmarului de la Huta Certeze a trasat sarcină primarilor din Oaș să asigurăm mâncarea pentru un număr de persoane, să sponsorizăm. M-am conformat pentru că am stat cu spaimă pentru că urma Anghel Saligny, singurul program prin care puteam să asfaltăm străzile și am zis că dacă domnul Cozma simte că eu nu-l apreciez, nu-l valorizez, nu-l laud…o să mă taie și de la Anghel Saligny. Dar din fericire n-a fost cazul deoarece guvernanții au găsit o modalitate prin care fiecare comunitate indiferent de culoarea politică a primarului să poată să aibă un proiect pe acest program. Și așa am scăpat de această amenințare. Nu mi se pare să trebuiască să te umilești în fața unui politician ca să primești un proiect pentru comunitatea ta” – Monica Sobius, primar Tarna Mare.

Mesaj de final…

La final, primarul Monica Sobius a adăugat că ” suntem în timpul Postului Paștelui dar și în prag de campanie electorală. Vreau să transmit locuitorilor comunei Tarna Mare că primarul Sobius Monica întotdeauna va lupta pentru comunitatea noastră. Comuna Tarna Mare merită să se dezvolte, comuna Tarna Mare are un potențial imens și nu vom lăsa pe nimeni să ia vreun leu care se cuvine comunei Tarna Mare . Drept urmare să nu uite că domnul Adrian Cozma ne-a luat mai mulți bani. Și acest om vine la Tarna Mare doar pentru voturi după care iar 4 ani uită de noi, de comunitate, de Tarna Mare. Vă doresc să aveți un post binecuvântat iar Sfintele Paște să vi -i aducă pe cei dragi alături!”.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană de luni, 08 aprilie 2024, poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.