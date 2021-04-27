LIGA A IV-A ELITE, SERIA A
Etapa a 4-a
Miercuri, 28 aprilie, ora 18:00
Energia Negreşti Oaş – Ştiinţa Beltiug
A: Bogdan Răzvan
A1: Bathory Ştefan
A2: Popescu Tudor
Obs. Dumitraş Gheorghe
Olimpia MCMXXI – Recolta Dorolţ
A: Neichi Sergiu
A1: Matei Claudiu
A2: Lukacs Levente
Obs. Năstruţ Liviu
Talna Oraşu Nou – Unirea Păuleşti
A: Peneghi Şerban
A1: Sălăgean Norbert
A2: Moisa Florin
Obs. Cseh Şandor
LIGA A IV-A ELITE, SERIA B
Etapa a 4-a
Miercuri, 28 aprilie, ora 18:00
CSM Victoria Carei – Viitorul Vetiş
A: Omuţ Marius
A1: Corb Alexandru
A2: Danşa Ciprian
Obs. Pataki Zoltan
Recolta Sanislău – Crasna Moftinu Mic
A: Simon Elek
A1: Peter Alin
A2: Juhasz Tibor
Obs. Borz Ionel
Unirea Tăşnad – Turul Micula, teren Dorolţ
A: Dragoş Bogdan
A1: Reday Arpad
A2: Chiorean Raul
Obs. Stoica Viorel
* Arbitrii şi observatorii sunt obligaţi să vizualizeze delegările postate pe site-ul AJF, pentru a fi la curent cu eventualele modificări.