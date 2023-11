Balul Oamenilor de Afaceri

- Advertisement -

Afaceriștii sătmăreni și-au dat întâlnire vineri, 24 noiembrie, la sala de evenimente Monte Carlo din cadrul complexului Esedra. În acest an se implinește cea de a treizecea ediție a Topului Firmelor, un eveniment de excepție al județului Satu Mare.

După cum bine știm, mediul economic alături de oamenii de afaceri sunt cei care nu doar oferă locuri de muncă și creează produse pe care le livrează mai apoi în diferite colțuri ale Pământului, sunt și cei care susțin efectiv economia județului și până la urmă economia țării.

Au fost prezenți și membrii autorităților locale

Pe lângă gazdele Silaghi Ovidiu Ioan – Secretar General al Camerei de Comerț și Industrie a României, şi Daniela Culic – directorul Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare, prezenți la eveniment au fost primarul Kereskenyi Gabor, președintele Consiliului județean Pataki Csaba, prefectul Radu Roca.

„În ultimii trei ani, crizele care au venit au pus la grea încercare firmele, iar eu vă felicit și mă bucur că totuși există firme sătmărene care au reușit să facă în această perioadă performanțe, au reușit să păstreze locurile de muncă, au reușit să se și dezvolte. Dacă firmele se dezvoltă, se dezvoltă și județul Satu Mare. Știți foarte bine că din când în când ne confruntăm cu aceleași probleme, deseori se schimbă legislația, este și o birocrație excesivă în România, dar sunt ferm convins că atât dumneavoastră, oamenii de afaceri, cât și administrația publică, va trece peste aceste încercări. Eu aș dori să vă mai mulțumesc pentru un lucru, datorită și dumneavoastră, în acest an am avut un buget record care în primul și în primul rând l-am canalizat spre investiții dintre care pentru mine primordial este dezvoltarea infrastructurii deoarece investițiile private urmăresc infrastructura și doar așa putem într-o simbioză normală să dezvoltăm comunitatea noastră. Îmi doresc să ne vedem și la anul, să continuăm lucrurile bune, iar pe cele rele să le îndepărtăm cu dialog”, a spus primarul Kereskenyi Gabor.

Respectul și colaborarea reciprocă

De asemenea a luat cuvântul și președintele Consiliului județean, Pataki Csaba, care spune că a fost prezent pentru prima oară la acest eveniment acum 15 ani, deci jumătate din ediții au fost sărbătorite împreună cu dânsul.

„Eu aș avea de transmis doar două idei scurte , dacă sătmărenii sunt mulțumiți, asta se datorează și afacerilor din Satu Mare deoarece aveți o răspundere foarte mare asupra zecilor de mii de angajați, iar când ies de la muncă și nu sunt mulțumiți se descarcă pe autoritățile locale, iar succesul dumneavoastră se reflectă și în bugetele noastre, așa cum a zis și domnul primar. Încercăm împreună cu mediul de afaceri din Satu Mare să asigurăm o bună stare tuturor și celor care sunt în sală și acelor zeci de mii care sunt în răspunderea noastră. În al doilea rând, și administrația este perturbată de aceeași nepredictibilitate, ca să mă exprim foarte elegant, în ceea ce s-a întâmplat în acest an atât în mediul privat cât și în cel public. Eu doresc așadar un an plin de bucurii și mediului privat și mediului administrativ, iar când mă uit în sală, mă bucur că văd fețe cunoscute și din contractele publice”, a precizat președintele Consiliului județean Pataki Csaba.

Ceea ce a observat prefectul Radu Roca în sală a fost respectul și colaborarea reciprocă, fapt pentru care a felicitat conducerea Camerei de Comerț și Industrie Satu Mare deoarece reușește an de an să adune și să premieze firme care într-adevăr ne reprezintă județul.

„Un județ puternic se clădește pe un mediu de afaceri puternic, deci fără dumneavoastră nu putem. În Instituția Prefectului aveți un sprijin permanent și un sprijin reciproc pe care trebuie să îl ducem împreună mai departe. Doresc să o felicit încă o dată pe doamna director Daniela Culic pentru buna colaborare cu Instituția Prefectului.”

Karina Brodi