Marcel Ciolacu șterge pe jos cu Nicolae Ciucă: „Nu poți să fii atât de mojic să nu îți asumi lucruri pe care le faci”

Marcel Ciolacu a ieșit din nou la atac la adresa lui Nicolae Ciucă, președintele PNL. I-a reproșat că nu își asuma nimic și că se laudă cu munca altora.

„Eu nu pot să fiu ipocrit. E normal că cunosc, sunt premierul României. Am lucruri pe care am dreptul să le spun, lucruri pe care nu am dreptul să le spun. Am văzut mizeria care se aruncă asupra dlui Neacșu. Nu poți să fii atât de mojic să nu îți asumi lucruri pe care le faci atunci când ești prim-ministru. E adevărat, această funcție de prim-ministru trebuie să o iei și cu bune și cu rele, cum le iau și eu. Și dau explicații.

Câteodată sunt mai supărat, câteodată sunt mai obosit, câteodată sunt mai liniștit, ca acum când vin de la biserică, dar trebuie să îți asumi deciziile când ai ajuns la o asemenea funcție. Cunosc absolut tot. Nu am dreptul să spun, pentru că anumite documente sunt încă secretizate. (…) Nu putem fi chiar așa de josnici. Am înțeles, mi-ai dat adresa pe Facebook, mi-a dat doamna Șoșoacă telefonul personal. Nu-mi schimb nici adresa, nici telefonul. Fiindcă nimeni nu va schimba modul meu de a fi și modul meu de a trăi, pentru că nu mi-e rușine. Dar nu poți să nu-ți asumi nimic din ce ai făcut, să încerci să-ți asumi doar lucrurile bune. Cel mai urât în politică este când te lauzi cu munca altuia”, a spus Marcel Ciolacu.