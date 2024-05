Candidații PSD în zona Curtuiuș

Candidatul PSD la primăria Municipiului Satu Mare ,Radu Roca a fost prezent în zona Curtuiuș, alături de echipa sa de candidați pentru Consiliul Local al Municipiului Satu Mare: viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș, viitorii consilieri locali Raul Băbțan și Radu Poias, viitorul consilier județean Sorin Stănean și stafful de campanie PSD.

“Așa cum am subliniat încă de la începutul campaniei, fiecare zonă a orașului este importantă pentru noi, iar dialogul cu cetățenii este esențial. Am vizitat diverse cartiere și am ascultat nevoile locuitorilor, identificând domeniile unde este nevoie de intervenție.

Sătmărenii nu au pretenții exagerate și nu cer lucruri imposibile; ei doresc doar normalitate și îmbunătățiri decente și de bun simț pentru străzile, cartierele și orașul lor. Noi am fost și vom continua să fim alături de ei, asigurându-ne că fiecare voce este auzită și fiecare problemă este abordată cu seriozitate.

Suntem dedicați să construim împreună un oraș în care fiecare locuitor să se simtă respectat și sprijinit.

Pe 9 iunie, alegeți candidații Partidului Social Democrat!

Pentru primar – Radu Roca, poziția 3 pe buletinul de vot

Pentru președinte al Consiliului Județean – Mircea Govor, poziția 1 pe buletinul de vot,”a declarat Radu Roca ,candidatul PSD la primăria Municipiului Satu Mare.

