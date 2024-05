RADU ROCA: ”Învățământul sătmărean și ștrandul – prioritățile echipei PSD”

Învățământul sătmărean și redarea ștrandului sătmărenilor reprezintă unele dintre prioritățile importante al lui Radu Roca, în calitate de candidat din partea PSD la Primăria satu mare, precum și a echipei sale de consilieri locali. În cadrul unei conferințe de presă, la care au mai fost prezenți candidații PSD la Consiliul Local Satu Mare, anume Maria Ardelean, Alina Chiș, respectiv Ciprian Crăciun, au fost expuse principalele măsuri ce vor fi luate de echipa PSD după alegerile din 9 iunie, atât în ceea ce privește învățământul, cât și ștrandul sătmărean.

Învățământul sătmărean

”Îmi propun să fiu alături de sătmăreni, implicat și preocupat în permanență de binele comunității și de dezvoltarea municipiului nostru.

Reabilitarea unităților de învățământ – creșe, grădinițe și școli – a fost, este și va rămâne o prioritate constantă. Fiecare copil merită să învețe într-un mediu sigur, confortabil și modern, care să îi stimuleze creativitatea și să îi ofere resursele necesare pentru a-și atinge potențialul maxim. Dotarea acestor unități trebuie să asigure accesul elevilor la cele mai bune instrumente și resurse pentru educație, deoarece educația este temelia pe care se construiește viitorul nostru. Am lângă mine două colege, Maria Ardelean și Alina Chiș, care au o vastă experiență profesională în educație și pe care le invit să ne prezinte prioritățile în acest domeniu”, a spus Radu Roca încă de la începutul întâlnirii cu presa.

În continuare, Maria Ardelean și Alina Chiș au făcut o radiografie a învățământului sătmărean.

Maria Ardelean

Absolventă a facultății de psihologie și științe ale educației ” Babeș Bolyai”, Cluj Napoca,promoția 2011.

În prezent ocup funcția de Inspector Școlar Pentru Educație Timpurie în cadrul inspectoratul Școlar Județean Satu Mare.

Mă simt onorată să fac parte din cea mai tânără echipă susținută de partidul social democrat.

Un domeniu foarte important care dorim să îl dezvoltam este Educația.

În municipiul Satu Mare avem 12 gradinite și Cresa Satu Mare care are 6 structuri.

Ca mama înteleg foarte bine problemele cu care se confrunta cetățenii municipiului Satu Mare.

Fiind sustinute de guvernul Ciolacu cu un stimulent financiar atractiv, tinerele mamici sunt încurajate să se întoarca la muncă mai repede de a împlini copilul 2 ani. Creșele sunt un suport esențial pentru mamele care nu au ajutor din partea bunicilor.

Prin proiectul PNRR implementat de guvernul Ciolacu ,unitățile de învățamant vor fi dotate cu aparatură necesară și corespunzătoare.

Reabilitarea grădinițelor și creșelor este un aspect esențial în asigurarea unui mediu sigur, sănătos și stimulativ pentru copiii noștri. Aceste instituții reprezintă locuri fundamentale pentru dezvoltarea micuților, unde aceștia își pot construi bazele educației și relaționa cu alți copii într-un cadru supervizat.

Investiția în reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor aduce multiple beneficii. Prin renovarea clădirilor și dotarea lor corespunzătoare, putem asigura condiții optime de învățare, siguranță și confort pentru copii și personalul educativ. De asemenea, o infrastructură modernizată poate contribui la creșterea calității actului educațional și la stimularea creativității și imaginației copiilor.

Este important să ne asigurăm că fiecare copil are acces la o educație de calitate încă de la vârste fragede, iar reabilitarea grădinițelor și creșelor reprezintă un pas crucial în această direcție. Prin investiții în aceste instituții, ne asigurăm că copiii beneficiază de un mediu propice dezvoltării fizice, intelectuale și emoționale.

În final, reabilitarea grădinițelor și creșelor nu este doar o investiție în clădiri, ci mai ales în viitorul copiilor noștri și al societății în ansamblu. Prin asigurarea unor condiții adecvate în aceste instituții, contribuim la formarea unei generații sănătoase, educate și pregătite pentru provocările viitorului.

Parcurile de joacă reprezintă locuri speciale în care copiii pot socializa, își pot exersa abilitățile fizice, dar și imaginația și creativitatea. În municipiul Satu Mare dorim să inmultim numarul acestora. Cea mai mare nevoie de astfel de locuri o au cartierele mari, cu o populatie numeroasă, iar actualele parcuri nu acoperă nevoile cetățenilor.

Dorim să încurajam activitățile in aceste zone pentru a putea scadea problemele care apar din cauza aparatelor digitale, copiii preferă jocurile virtuale, uitând adevaratul joc.

Investiția în dotarea parcurilor de joacă este crucială din mai multe motive. În primul rând, echipamentele de joacă sigure și de calitate contribuie la prevenirea accidentelor și rănirilor, oferind copiilor un mediu securizat în care să se poată distra în voie. De asemenea, dotarea parcurilor de joacă cu diverse tipuri de echipamente stimulează dezvoltarea fizică și cognitivă a copiilor și îi încurajează să fie activi și să își petreacă timpul în aer liber.

Pe lângă beneficiile pentru copii, parcurile de joacă bine dotate pot contribui și la coeziunea comunității, oferind un loc de întâlnire și interacțiune pentru părinți și copii din diverse medii sociale. De asemenea, parcurile de joacă pot promova un stil de viață sănătos și activ în rândul copiilor și familiilor acestora.În concluzie, dotarea parcurilor de joacă este esențială pentru asigurarea unui mediu propice dezvoltării sănătoase și fericite a copiilor noștri. Prin investiții în echipamente de calitate și diversificate, putem oferi micuților noștri oportunitatea de a se bucura de momente de joacă, distracție și învățare într-un mediu sigur și stimulativ.

Alina Chis:

Absolventă de liceu pedagogic, cu care mă mândresc nespus, apoi am absolvit Facultatea de Științe ale Educației și am urmat cursurile Facultății de Drept. Sunt cadru didactic, mai exact învățătoare, cu gradul didactic I și o experiență profesională de 25 de ani la catedră, în prezent fiind încadrată ca inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane la ISJSM.

De-a lungul timpului am avut bucuria de a lucra cu sute de copii și părinții acestora, dar am avut și prilejul de a vedea sistemul de educație din mai multe unghiuri, atunci când am deținut funcția de director adjunct sau pe aceea de inspector școlar. Venind de la „firul ierbii”, cum se spune în fotbal, mai exact din câmpul muncii, acolo unde se văd problemele reale ale sistemului, precum si evoluția sa indubitabilă, am capacitatea de a identifica nevoile stringente pe care „școala” din municipiul Satu Mare le are.

Educația și cultura fiind apanajul stângii, evident că sunt membru al PartiduluiSD și voi face tot ce îmi stă în putință, din funcția de consilier local ca să-mi aduc aportul la îmbunănătățirea semnificativă a bazelor materiale ale școlilor, precum și la creșterea calității în educație. Scopul nostru este : CALITATE ÎN EDUCAȚIE, iar calitatea în educație se obține doar prin școli bine dotate, prin asigurarea unui climat educațional propice în care elevii și profesorii să se simtă în siguranță și să se respecte reciproc, avându-l pe părinte ca pilon de susținere pentru fiecare dintre ei. Satu Mare se mândrește, de ani buni, cu rezultate remarcabile ale elevilor la nivel național și internațional, fapt care dovedește că avem și copii inteligenți, și profesori devotati, dar și părinți implicați.

Haideți să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim ce ar însemna pentru municipiul Satu Mare ca educația să fie o prioritate pentru următorii 5 sau 10 ani!. Cu siguranță că tinerii s-ar întoarce din nou acasă, pentru că ne spunea Spiru Haret că așa cum e școala azi, așa va fi țara mâine și fiecare dintre noi știm că acest MÂINE se construiește AZI.

O altă dimensiune a CALITĂȚII educației este dată și de RESPECTUL pe care societatea il arată dascălului, capitol la care suntem ușor deficitari. Nu voi scăpa prilejul de a vă reaminti că în vremurile noastre respectul se cuantifică și printr-o viață demnă, care poate fi asigurată din venituri decente, pe care Partidul Social Democrat se străduiește să le ofere profesorilor, la fel cum s-a întâmplat și în cazul medicilor, stopând astfel exodul lor. Din discuțiile purtate cu ai mei colegi, inspectori școlari pentru resurse umane, vă pot spune, cu certitudine, că numărul tinerilor care se îndreaptă spre sistemul de educație a crescut semnificativ, în comparație doar cu anul trecut, nemaivorbind de acele perioade de tristă amintire când salariile au fost diminuate cu 25%, mici fiind deja. Ba mai mult decât atât, se întorc oameni care au părăsit sistemul cu ani în urmă, doar pentru că nu își puteau susține familiile din acele venituri. Așadar devine din nou atractiv să fii dascăl, lucru care face să crească concurența și implicit calitatea profesională a resursei umane și a actului educațional, fapt de care este direct responsabil PartidulSD.

În ceea ce urmează vă voi oferi câteva data statistice despre rețeaua școlară de la nivelul municipiului Satu Mare, numărul de unități de învățământ, de elevi înmatriculați și de profesori pentru a avea o imagine de ansamblu asupra numărului de locuitori pe care acest domeniu îi impactează, socotindu-i și pe părinți ca parteneri fără de care orice demers ar fi incomplet:

În municipiul Satu Mare avem 45 de unități de învățământ, după cum urmează:

-1 creșă

-13 grădinițe (12+1 privată)

-11 școli gimnaziale

-5 colegii

-7 licee (6+1 privat)

-5 licee tehnologice

-3 școli postliceale (1+2 private)

În aceste unități își desfășoară activitatea:

*477 antepreșcolari,

*3227 preșcolari,

*5183 elevi în ciclul primar,

*4481 elevi de gimnaziu,

*6015 liceeni,

*1204 persoane în învățământul profesional,

*1330 în cel postliceal,

*iar cadre didactice 1904,

*180 personal didactic auxiliar și

*417 personal nedidactic.

La un calcul simplu ne dăm seama că vorbim despre aproape 25.000 de suflete pentru care calitatea sistemului de educație se simte în fiecare dimineață, când se îndreaptă spre școală sau spre serviciu și este ceva cât se poate de palpabil și imediat. Dacă mai adunăm și părinții la acest calcul, realizăm că acest subiect ne cam privește pe toți, sub o formă sau alta.

În concluzie, scopul nostru, a echipei de consilieri social-democrați și a viitorului primar, domnul Radu Roca, se poate rezuma în două cuvinte: CALITATE în educație și RESPECT pentru dascăl, prin reașezarea lui la loc de cinste în societatea actuală.

”O altă prioritate esențială pentru mine și echipa mea sunt oamenii. Nu putem ignora realitatea dură a degradării ștrandului municipal. Redeschiderea și transformarea ștrandului municipal este crucială pentru noi toți. Ștrandul municipal și zona de agrement din Satu Mare au reprezentat timp de decenii locuri emblematice pentru comunitate. Prin acțiuni concrete și investiții bine gândite, putem readuce ștrandul la un punct de atracție. Este o prioritate pentru noi să redeschidem și să transformăm această locație atât de importantă pentru fiecare cetățean. Alături de mine se află Ciprian Crăciun, cu o vechime de două mandate în Consiliul Municipal, pe care îl rog să ne expună problema ștrandului și planurile de redresare”, a mai spus Radu Roca.

Apoi, Ciprian Craciun: a făcut o scurtă trecere in revistă a concesionarii ștrandului municipal.

2008 – Caietul de sarcini – Concesionarea lucrarilor publice privind realizarea obiectivului Lucrari publice privind modernizarea si refunctionalizarea zonei de agreement SOMES din municipiul Satu Mare,

15.10.2008 – Formularul de oferta de la operatorul economic SC Beny Alex SRL,

26.11.2008 – CONTRACTUL DE CONCESIUNE – a obiectivului investitional “Lucrari publice privind Modernizarea si Refunctionalizarea zonei de Agrement SOMES”,

-Anexa 3 – Oferta Beny Alex SRL

– Anexa 4 – Grafic de executie

– Anexa 5 – Etapizarea lucrarilor (etapa I, II, III)

29.12.2008 – Proces Verbal nr. 51592 de Predare -Primire a patrimoniului public afferent zonei de Agrement Somes,

27.01.2011 – Act aditional nr.3239 – Prelungire Etapa I (31.10.2011),

12.01.2012 – Act additional – Prelungire Etapa I (15 iulie 2012), obtinere avize/autorizatii, punerea in functiune.

12.04.2016 – Coica initiaza Pr de hot privind rezilierea contractului. Proiectul de reziliere a contractului de concesiune avea nevoie de 16 voturi pentru, dar a luat doar 7 voturi pentru (vot PSD), două împotrivă și 7 abțineri (consilieri UDMR și PNL).

2021 – consilierii PSD cer infintarea Comisiei de analiza a contractului de concesiune

29.04.2021 – HCL.nr.124 Numirea Comisiei pentru Analiza si evaluare stadiului de realizare a contractului privind concesionarea Zonei de Agrement Somes,

07.05.2021 – P.V. a Comisiei ( Comisia este de acort , in principiu, cu incetarea contractului de concesiune).

Iunie 2021 – Raportul comisei Privind analiza si evaluarea stadiului de realizare a contractului care are obiect concesionarea Zonei de Agrement Somes.

26.08.2021 – S-a votat, in C.L. desfintarea Contractului de Concesiune

Radu Roca doreste sa redea cetatenilor posibilitatea de a merge la strand.

