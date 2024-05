Slobozia, gazda etapei naționale a Olimpiadei de Tehnologia Informației. Lotul sătmărean a fost reprezentat, de 13 elevi

În perioada 23-26 mai 2024, Slobozia a fost gazda etapei naționale a Olimpiadei de Tehnologia Informației, eveniment care a reunit cei mai talentați elevi, în domeniu, din țară. Competiția a fost un prilej de excelență și inovare, evidențiind aptitudinile remarcabile ale tinerilor în utilizarea și dezvoltarea tehnologiei informației.

Lotul sătmărean a fost reprezentat, cu onoare, de 13 elevi, dintre care 8 sunt elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare.

Aceștia au demonstrat competențe deosebite și o pregătire excelentă, reflectând dedicarea profesorilor și a instituției în promovarea educației de calitate, în domeniul tehnologiei informației.

Rezultatele obținute de elevii eminescieni:

Medalie de ARGINT și Mențiune ME:

🏅Nojea Răzvan Ionuț, clasa a XII-a B (secțiunea C#), profesor coordonator Vida Felicia

🏅Ardelean Andrei Horea, clasa a XII-a B (secțiunea C#), profesor coordonator Vida Felicia

Medalie de BRONZ:

🏅 Cucuiat Andrei, clasa a X-a A (secțiunea TIC), profesor coordonator Șandor Nicoleta

🏅Kepes Kevin, clasa a XII-a B (secțiunea C#), profesor coordonator Vida Felicia

🏅Secară Lucas, clasa a XII-a B (secțiunea C#), profesor coordonator Vida Felicia

Alături de ei, ne-au reprezentat cu mândrie elevii:

⭐Chișluca Ana, clasa a XI-a C (secțiunea C#),, profesor coordonator Jurge Horea

⭐ Enea Sebastian Paul, clasa a XII-a B (secțiunea C#), profesor coordonator Vida Felicia

⭐ Plaștin Vlad Cristian, clasa a XII-a C (secțiunea C#), profesor coordonator Vida Felicia

⭐ Bria Mara Ayiana, clasa a XII-a B (secțiunea TIC), profesor coordonator Vida Felicia

Felicitări elevilor și profesorilor coordonatori pentru aceste rezultate! Mult succes în continuare!