Creativitate și spontaneitate la concursul de fotografie “Prin ochi de copil”

Concursul de fotografie “Prin ochi de copil” desfășurat la Grădiniță cu Program Prelungit ,,14 Mai” a reușit să aducă la lumină talentul și sensibilitatea preșcolarilor din județ, captând prin obiectivul camerei frumusețea și emoția din perspectiva celor mici.

Felicitări tuturor participanților pentru creativitatea și spontaneitatea cu care au surprins lumea în imagini!

Marele Premiu a fost câștigat de Malanca Luis, de la G.P.P. Voinicelul, sub îndrumarea doamnelor educatoare Jucan Adina-Claudia și Chiș Mariana.

Premiul I: Pop Giulia, de la G.P.P. Nr. 5, coordonată de domnul educator Pușcaș Emil Teodor.

Premiul II: Mureșan Dacian, de la G.P.P. Voinicelul, sub îndrumarea doamnelor educatoare Dîrle Camelia și Ștef Reneta.

Premiul III: Plămână Robert Ioan, de la G.P.N. Poiana Codrului, sub îndrumarea doamnei educatoare Morar Hermina Iuliana.

Mențiune I: Pop Bella, de la G.P.P. Voinicelul, sub îndrumarea doamnelor educatoare Sălăjean Daniela și Todoran Ariana.Mențiune II: Surducan Raul Sergiu, de la G.P.P. 14 Mai, sub îndrumarea doamnelor educatoare Mihalca Ioana și Mezinger Ildiko.Mențiune III: Contra Sonia, de la G.P.N. Sâi, sub îndrumarea doamnei educatoare Trifu Mihaela.Felicitări tuturor copiilor pentru talentul lor și educatorilor pentru susținerea și încurajarea pasiunii pentru fotografie în rândul celor mici!