Împreună, PUNEM SATU MARE PE PRIMUL LOC! Pentru Partidul Social Democrat, grija pentru comunitate și implicarea activă în viața oamenilor sunt priorități clare

Echipa PSD Satu Mare a fost prezentă în orașul Ardud și în localitățile din apropiere: Mădăras, Ardud-Vii, Baba Novac, Gerăușa și Sărătura. Am luat la pas străzile, am vorbit cu oamenii și am ascultat nevoile și dorințele lor pentru viitor. Cu fiecare întâlnire, am simțit că împărtășim aceleași griji și dorințe: siguranță, locuri de muncă bine plătite și sprijin real pentru familii, tineri și seniori.

Pentru Partidul Social Democrat, grija pentru comunitate și implicarea activă în viața oamenilor sunt priorități clare. Avem candidați care înțeleg cu adevărat nevoile cetățenilor și își propun să vină cu soluții reale și durabile. Mircea Govor (Camera Deputaților), Aurelia Fedorca (Senat) și Adrian Micle (Camera Deputaților) sunt determinați să aducă o schimbare în județul nostru! Aceștia sunt mai mult decât politicieni – sunt oameni ai comunității, implicați și pregătiți să facă o diferență, având ca scop principal: bunăstarea sătmărenilor.

“Vă mulțumim pentru deschiderea cu care ne-ați primit! Suntem hotărâți să ducem vocea județului Satu Mare la București și să construim împreună un viitor mai bun! Împreună, PUNEM SATU MARE PE PRIMUL LOC!”a fost mesajul transmis de candidații PSD la alegerile parlamentare.

