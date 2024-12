Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” pe podium la cea de-a XII-a ediție a Concursului de chimie “Academician Cristofor Simionescu”

În data de 23 noiembrie 2024, a avut loc a XII-a ediție a Concursului de chimie “Academician Cristofor Simionescu”, organizat de Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, în parteneriat cu inspectoratele școlare județene, organizat într-o singură etapă, la nivel național.

Dintre cei 1890 de elevi prezenți la această ediție a concursului, elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare au obținut următoarele rezultate, la secțiunea individuală:

Premiul I:

• Nistor Flavia, clasa a IX-a C

• Dobra Laurențiu Petru, clasa a X-a C

• Sabău Raluca Ioana, clasa a XI-a B

Premiul al II-lea:

• Boloș Carina Maria, clasa a IX-a C

• Văleanu Rareș, clasa a XI-a B

Mențiuni:

• Colbea Cezara, clasa a IX- a C

• Barbu Brigitta Barbara, clasa a X-a B

La secțiunea pe echipe, elevii colegiului au obținut Premiul I, la nivel național, obținând cel mai mare punctaj, din rândul echipelor, formate din opt membri, echipajul fiind format din Nistor Flavia (clasa a IX-a C), Boloș Carina Maria (clasa a IX-a C), Colbea Cezara (clasa a IX-a C), Dobra Laurențiu Petru (clasa a X-a C), Barbu Brigitta Barbara (clasa a X-a B), Hosu Darlla Andrada (clasa a X-a C), Văleanu Rareș( clasa a XI-a B) și Sabău Raluca Ioana (clasa a XI-a B).

Elevii sunt coordonați de către doamna profesoară Bianca Domuț.