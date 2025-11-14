Acțiune organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului la Satu Mare

Acțiunea organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului este în plină desfășurare la Centrul de Diabet Satu Mare, situat în Piața Eroilor Revoluției nr. 23 (vizavi de Spitalul Vechi).

🩺Medicii specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice vă stau la dispoziție pentru măsurarea glicemiei, a tensiunii arteriale, a greutății corporale și a indicelui de masă corporală, precum și pentru consiliere personalizată.

Consiliul Județean vă invită să participați până la ora 15:00 pentru a beneficia de aceste servicii gratuite și pentru a face un pas important către menținerea sănătății dumneavoastră!

!