More

    Acțiune organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului la Satu Mare

    Acțiunea organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului este în plină desfășurare la Centrul de Diabet Satu Mare, situat în Piața Eroilor Revoluției nr. 23 (vizavi de Spitalul Vechi).

    🩺Medicii specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice vă stau la dispoziție pentru măsurarea glicemiei, a tensiunii arteriale, a greutății corporale și a indicelui de masă corporală, precum și pentru consiliere personalizată.

    Consiliul Județean vă invită să participați până la ora 15:00 pentru a beneficia de aceste servicii gratuite și pentru a face un pas important către menținerea sănătății dumneavoastră!

    !

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE

    © Gazeta de Nord-Vest. Toate drepturile rezervate.
    Creat de Ottoweb