ADMINISTRAȚIE Consiliul Local Moftin se reunește în ședință ordinară pe 19 noiembrie 2025

Pe ordinea de zi se regăsesc proiecte privind taxele locale, salariile din administrație, rectificarea bugetară și evaluarea activelor

Consiliul Local al Comunei Moftin a fost convocat în ședință ordinară pentru data de 19 noiembrie 2025, ora 08:30, potrivit prevederilor Codului administrativ – art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019. Ședința va avea loc la sediul Primăriei Comunei Moftin și va aborda o serie de proiecte cu impact direct asupra administrației locale și funcționării comunității.

Impozitele și taxele locale pentru anul 2026, în dezbaterea consilierilor

Primul punct de pe ordinea de zi vizează stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026. Proiectul de hotărâre nr. 62/17.10.2025, inițiat de primarul Comunei Moftin, va stabili baza fiscală pentru anul următor, un element esențial pentru bugetul local și pentru planificarea investițiilor.

Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual

Un alt proiect important este Proiectul de hotărâre nr. 73/12.11.2025, care privește stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului. Inițiativa vine în contextul alinierii grilelor salariale și al necesității asigurării unui cadru predictibil pentru angajații administrației publice locale.

Rectificarea bugetului local pe anul 2025

Pe ordinea de zi se află și rectificarea bugetară pe anul 2025, prin Proiectul de hotărâre nr. 74/12.11.2025. Actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli are rolul de a adapta resursele locale la necesitățile actuale ale comunității, ținând cont de execuția bugetară din ultimele luni ale anului.

Reevaluarea activelor fixe ale UAT Moftin

Consilierii locali vor discuta, de asemenea, Raportul de evaluare privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în proprietatea UAT Comuna Moftin, conform Proiectului de hotărâre nr. 75/12.11.2025. Această procedură este necesară pentru actualizarea evidențelor contabile și pentru asigurarea unei gestiuni corecte a patrimoniului public.

Secțiunea Diverse închide ședința

La finalul ședinței, aleșii locali vor aborda capitolul Diverse, unde pot fi discutate probleme curente, informări, sesizări sau propuneri suplimentare privind activitatea administrativă.

Ședința ordinară a Consiliului Local Moftin reprezintă un moment important în gestionarea treburilor publice locale, proiectele aflate pe masa consilierilor vizând atât stabilitatea economică a comunei, cât și eficiența administrativă și buna funcționare a instituțiilor publice.