



Consiliul Județean Satu Mare a transmis un mesaj public cu ocazia Zilei Naționale a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați, subliniind importanța respectului, egalității și parteneriatului în societate.

Reprezentanții instituției au evidențiat faptul că fiecare persoană merită să fie apreciată, ascultată și să beneficieze de aceleași oportunități, indiferent de gen.

„Fiecare persoană merită să fie apreciată, ascultată și să aibă aceleași șanse. Doar prin înțelegere și sprijin reciproc, putem construi împreună lucruri bune”, se arată în mesajul transmis de Consiliul Județean Satu Mare.

Mesajul a fost publicat atât în limba română, cât și în limba maghiară, administrația județeană punând accent pe ideea de comunitate, colaborare și susținere reciprocă.

Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați este marcată anual în România și are rolul de a promova principiile echității, combaterii discriminării și participării egale în societate.