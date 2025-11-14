AJPIS Satu Mare a efectuat plățile pentru drepturile persoanelor cu dizabilități

În cursul zilei de ieri, 13 noiembrie 2025, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare a virat către bănci, fondurile necesare pentru plata următoarelor beneficii de asistență socială, aferente lunii octombrie 2025, după cum urmează:

429.739 lei pentru 16.676 beneficiari de indemnizații de handicap;

266.408 lei pentru 492 beneficiari de indemnizații de însoțitori pentru nevăzători;

473.481 lei pentru 19.569 beneficiari de buget personal complementar.

Astfel, beneficiarii care au optat pentru încasarea acestor sume în conturi bancare vor avea banii în cursul zilei de azi, vineri 14 noiembrie 2025.

Începând cu data de 17 noiembrie 2025 vor fi efectuate plățile acestor beneficii către cei care au optat pentru încasarea lor prin mandat poștal.